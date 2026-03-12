La Neonis saluta i suoi tifosi pensando già ai Playoff

In attesa delle due trasferte di fine regular season a Cordenons e Caorle, la Neonis si congeda dai propri tifosi ospitando sabato alle 19:00 alla Bombonera di Vallenoncello il San Daniele, per l’arbitraggio del triestino Covacich e dell’udinese Cotugno.

È un classico testa coda di fine stagione: San Daniele, fanalino di coda con 14 punti insieme all’Humus Sacile, è alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione diretta. I collinari, decimati dagli infortuni, perdono da sei turni consecutivi con scarti sopra i 18 punti, a parte il 52-58 di Sacile.

Le Aquile, dopo la battaglia vinta a Trieste contro il Bor, non hanno molto da chiedere a questo match, se non dei cospicui passi avanti nell’inserimento nei giochi dei rinforzi Galic e Bortnikovs, che a Trieste hanno avuto un primo assaggio dell’atmosfera che li attende nei playoff.

Con il primo posto ormai saldamente conquistato (ennesimo record in questi 4 anni di storia della compagine bianconera), l’attenzione in casa Neonis si concentra sulla lotta per l’ottavo posto, da cui emergerà l’avversario di Vallenoncello nel primo turno playoff. L’incontro di questo turno fra San Donà (settimo a 22 punti) e Spilimbergo (nono a 18) dirà quasi tutto in merito.