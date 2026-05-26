Gianna Marson ved. Giglia

di anni 90
Ne danno il triste annuncio:
i figli Daniela e Giuseppe, l’amato nipote Francesco,
il genero Manuel, la nuora Patrizia e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 27 maggio alle ore 15.00
nella chiesa arcipretale di San Lorenzo a Roraigrande
ove la cara Gianna giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Cordenons.
Martedì alle ore19.30 si reciterà il S. Rosario in chiesa.
Si ringrazia sin d’ora quanti
vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Gianna Marson Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo