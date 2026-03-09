12.6 C
Pordenone
lunedì , 9 Marzo 2026
La Neonis supera anche l’ostacolo BOR Trieste.

Pordenone
Aggiornato:
luca Zigiotti
By luca Zigiotti

 

Nella meravigliosa ed infuocata atmosfera “vintage” dell’hangar di Strada di Guardiella, la Neonis Vallenoncello strappa un’importante vittoria.

Importante non tanto per il risultato in sé, ininfluente ai fini del primo posto in classifica, ormai sicuro, quanto per la capacità di gestire ed assorbire climi da battaglia.

Sin dall’inizio i triestini, reduci da 5 vittorie negli ultimi 6 match e che si giocavano le residue possibilità di centrare i play off, hanno messo la contesa sul fisico, leggendo al meglio il metro arbitrale. Mentre nel primo tempo le due squadre giostravano la clava, dell’attacco si occupavano Vasiljevic (12 per il Bor) e Crestan per Vallenoncello (17).

Avanti di 3 a fine primo tempo, la Neonis subiva nel finale del terzo quarto un parziale di 18-6 che mandava avanti i padroni di casa sul 61-57 con l’inerzia del match a favore. Come è capitato però spesso durante l’anno, le Aquile a parziale rispondevano con parziale, e l’immediato 12-3 con cui a 7’23” dalla sirena riprendevano un vantaggio di 5 punti sul 69-64 era quello decisivo per la vittoria, nonostante il Bor abbia provato sino al termine a recuperare la gara.

Ora per la Neonis settimana di scarico in vista dell’impegni di sabato contro il fanalino di coda San Daniele.

 

BOR – TRIESTE – NEONIS BASKET GS VALLENONCELLO 76-78 (27-25, 42-45, 61-64)

NEONIS VALLENONCELLO: Brusamarello 3, Girardo 8, Bortnikovs 5, Crestan 20, Bovo 3, Righetti 8, Kuvekalovic 21, Piarchak 1, Galic 9. Non entrati: Maluta, Fioraliso, Mosconi. All. Brecciaroli.

BOR TRIESTE: Lo Duca 1, Brancati, Vasiljevic 1, Comar 12, Gallocchio, Finatti 10, Lettieri 7, Maurel 12, Medizza 16. Non entrati: Fr. Savoia, Zettin. Fi. Savoia. All. Krcalic.

Arbitri: Dalibert e Lanzolla di Trieste.

Note: Uscito per 5 falli Galic (Neonis). Tecnici a Vasiljevic (Bor), Girardo e Galic (Neonis). Antisportivo a Gallocchio (Bor).

