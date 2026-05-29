di anni 72
Ne danno il triste annuncio:
la moglie Manuela, la figlia Sara con il nipote Andrea,
la sorella Elisa con Enzo, il cognato Bruno, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato 30 maggio
alle ore 11.00 nella chiesa parrocchiale di Bannia
ove il caro Sante giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Venerdì alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Sante Pigat Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo