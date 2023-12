La poesia delle note di Natale, il 21 in municipio

PORDENONE – Giovedì 21 dicembre alle ore 17 nella Loggia del Municipio di Pordenone concerto La poesia delle note di Natale, an plein air di giovani artisti dell’ associazione Ensemble Armonia, scuola di musica Città di Cordenons e dell’ associazione Fadiesis con il patrocinio del Comune di Pordenone.

I ragazzi si esibiranno con strumenti e voci, proponendo brani della tradizione natalizia e classica. Letture a cura di Lorella Tajariol.

L’ evento è organizzato in collaborazione con il Lions Club Pordenone Naonis e il Club Satellite Musica per la Solidarietà che promuovono iniziative per raccogliere fondi a favore di progetti comunitari.

Questa iniziativa permetterà a chi lo desidera di sostenere due progetti uno a favore del Cro per meglio accogliere, a livello ambientale, i giovani che inizieranno un percorso di cura e un altro per aiutare famiglie in difficoltà economiche con figli minori, acquistando buoni spesa.

La donazione si potrà effettuare sul conto corrente del Lions Club Pordenone Naonis,

IBAN IT 29W 01030 12500 000063388583 con causale ” Progetto Cro- Giovani e/o Progetto Famiglie e buoni spesa.