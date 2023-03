L’Afds Pordenone guarda al futuro e ai giovani donatori

PORDENONE – L’Associazione friulana donatori di sangue del Friuli occidentale, Afds Pordenone, guarda al futuro e punta alle nuove generazioni di donatori con l’obiettivo di coinvolgerle in modo sempre più attivo all’interno del sodalizio, per farlo crescere e per costruire i nuovi dirigenti di domani.

«Fra tre anni – commenta il presidente provinciale, Mauro Verardo – per sedici presidenti di sezione terminerà il numero massimo di tre mandati consecutivi e avremo bisogno di un cambio generazionale». Ad oggi sono 2.000 i donatori iscritti all’Afds Pordenone che hanno un’età compresa tra i 18 e 30 anni e rappresentano un importante bacino per trovare nuovi volontari attivi.

Con questo obiettivo, il Direttivo in carica ha deciso di investire nella formazione dei volontari delle 39 sezioni territoriali che compongono l’Associazione, organizzando il primo corso sul tema

“Come creare un gruppo giovani, mantenerlo e svilupparlo”. Il laboratorio si è tenuto questa mattina al ristorante Stella di Sedrano di San Quirino, condotto da Giorgia Rocchetta, psicologa del lavoro, delle organizzazioni e dello sport.

«Ad ispiraci questo tipo di formazione – commenta Verardo – è stata la nostra partecipazione lo scorso novembre alle giornate di formazione Fidas Lab tenutesi a Roma, che quest’anno sono state focalizzate proprio sul coinvolgimento dei giovani. Alle nuove generazioni di donatori abbiamo dato inoltre un ampio spazio anche nella rivista associativa il dono uscita a febbraio, completamente rinnovata».

Per Verardo il corso di oggi «ha aiutato i volontari a comprendere quali sono le modalità migliori per trovare giovani volontari che oltre a donare il proprio sangue siano anche disponibili a donare parte del loro tempo all’interno dell’Associazione».

Il Gruppo Giovani Afds Pordenoneè nato nel 2006 ed è stato formalizzato con la revisione statutaria del 2014. Oggi è composto da un rappresentante giovani di 26 sezioni sulle 39 che compongono l’Associazione. Al corso, oggi, hanno partecipano 25 volontari distribuiti equamente in giovani e senior in rappresentanza di 19 sezioni territoriali sulle 39 che compongono l’Afds Pordenone.

«L’auspicio – conclude Verardo – è che dopo tale corso tutte e 39 sezioni creino un gruppo giovani o trovino almeno un rappresentante giovani, perché abbiamo bisogno di formare i futuri presidenti e direttivi dell’Afds Pordenone».