Laghetti di Rorai: sistemazione pista ciclabile, staccionate, bagni e nuovi alberi

PORDENONE – Il sindaco Alessandro Ciriani e la Giunta del Comune di Pordenone hanno approvato il progetto relativo all’intervento di manutenzione straordinaria della pista ciclabile e pedonale interna al parco dei Laghetti di Rorai.

Si rendeva necessario un intervento di questo percorso che collega Rorai Piccolo a Rorai Grande, che ha il suo ingresso presso il sottopasso della ferrovia e conduce da un lato verso la floricoltura di Rorai Piccolo, dall’altro verso via Cappuccini e il centro città. Attraverso l’intervento, verrà realizzata una pavimentazione in materiale drenante per oltre 1.000 metri quadrati e sarà anche rifatta l’asfaltatura in via Abba, esternamente al parco.

Commenta il sindaco Alessandro Ciriani: «Continua l’impegno da parte dell’amministrazione comunale in quelle aree maggiormente frequentate dai cittadini, per renderle più fruibili e soprattutto più sicure. Siamo felici che un altro polmone verde di Pordenone venga riqualificato per il benessere di tutti».

«Si tratta di una manutenzione straordinaria – spiega l’assessore all’urbanistica Cristina Amirante – in cui andremo a rifare buona parte della pavimentazione per renderla adatta al transito ciclabile, dato l’altissimo numero di ragazzi che lo utilizzano per spostarsi da Rorai piccolo verso la città e viceversa, soprattutto per raggiungere scuole e palestre.

Abbiamo già ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza e la spesa complessiva ammonta a 150 mila euro che derivano dai proventi ricavati da alienazione di beni comunali».

Aggiunge l’assessore all’ambiente Monica Cairoli: «Tra i lavori di primaria importanza, entro fine anno andremo a sostituire la staccionata di tutto il parco, rendendola esteticamente più bella ma soprattutto più sicura. Recentemente sono state installate delle luci presso l’area dedicata ai cani, assieme a 3 nuovi lampioni.

Inoltre provvederemo all’installazione definitiva dei bagni, a risposta delle necessità dei fruitori del parco. Saranno installate alcune panchine e verranno messi a dimora nuovi alberi».