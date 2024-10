“L’Amore – Amor Vincit Omnia!”, martedì 8 all’ex Savio

PORDENONE – E’ in programma martedì 8 ottobre, alle ore 18, all’ex Tipografia Savio, in via Torricella 2, a Pordenone, l’incontro con Adriano Smets Sjaak Verweij, autori del libro “L’Amore – Amor Vincit Omnia!”. L’iniziativa, promossa dal Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, sarà moderata dal giornalista Paolo Di Biase.

Il libro “L’amore” è stato scritto a quattro mani da Sjaak Verweij (Giacomo) e Ad Smets (Adriano), tuttavia gli autori hanno scelto di sviluppare la narrazione seguendo il punto di vista di Adriano.

Questi, olandese di origine, fin da piccolo ha visitato l’Italia, e in particolar modo il Friuli Venezia-Giulia e le spiagge di Lignano Sabbiadoro, come turista; innamorandosi perdutamente di questi luoghi. E’ riuscito a trasmettere questa sua passione al suo grande amore Sjaak e insieme hanno deciso di coronare il loro sogno di trasferirsi in modo permanente in Friuli.

Questo libro è il tentativo di dare risposta a molti interrogativi che sono stati posti ai due autori nel corso degli anni: dalle motivazioni che li hanno spinti a compiere un simile passo, a questioni sociali quali l’accettazione del loro amore in una piccola comunità e il loro modo di integrarsi in una diversa cultura, con usanze e tradizioni, anche religiose, diverse dalle proprie. Un lavoro durato circa sette anni e scritto prima in olandese e poi tradotto.

Il libro vuole essere anche una finestra affacciata sulla loro vita e il loro mondo, in cui le loro esperienze personali (caratterizzate spesso e volentieri da scoperte culinarie attraverso ricette e piatti Italiani e Friulani) si intrecciano con la sfida che hanno intrapreso nella creazione di un loro sito web e della fondazione “Villa Valetudine”. Un libro che può aiutare anche molti italiani “doc” ad apprezzare la bellezza del vivere in Italia.