Lavori sulla Rivierasca: il 12 il collaudo e il 15 parte la Fase 2

PORDENONE – Si è tenuta questa mattina, 11 luglio, la riunione di coordinamento per i lavori di collegamento alla rete fognaria in via Riviera del Pordenone. Dall’incontro si è dato atto che i lavori stanno procedendo in maniera spedita secondo il cronoprogramma, tanto che già venerdì 12 luglio verrà eseguito il collaudo delle condotte posate fino ad ora, cosicché lunedì 15 luglio sarà avviata la Fase 2.

Come già anticipato, questa seconda fase prevede l’avvio dei lavori tra i civici n. 12 e 18 di via Riviera del Pordenone, davanti ad alcune abitazioni, alle attività commerciali e all’ingresso al piano interrato del parcheggio Rivierasca, che quindi sarà inaccessibile.

Si confida che la seconda fase venga completata in 15 giorni.

Pertanto da lunedì 15 luglio, per un mese, e comunque fino al completamento della Fase 2 nell’ipotesi che i lavori dovessero durare di più, i residenti e le attività commerciali interessate da questa interdizione potranno godere di un abbonamento agevolato al parcheggio Rivierasca.

Hydrogea si è già premurata di avvisare i soggetti direttamente interessati per consentire loro di attivarsi e sottoscrivere l’abbonamento. Si ricorda che gli Uffici di GSM sono aperti anche il sabato mattina per l’attivazione dell’abbonamento agevolato.