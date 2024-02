Lavoro nero nei campi, sospese due aziende agricole

PORDENONE – Le Fiamme Gialle del Comando provinciale di Pordenone e i funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro hanno scoperto, in due distinti interventi, in altrettante aziende agricole di Sacile e San Giorgio della Richinvelda, 5 lavoratori in nero provenienti da India, Pakistan e Bangladesh.

Per i due datori di lavoro, entrambi sanzionati, è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività, avendo impiegato personale in nero in misura superiore al 10 per cento degli addetti regolari.

E’ stata anche applicata, per ciascuno degli addetti, la maxi sanzione, da 1.800 a 10.800 euro, raddoppiata per il titolare dell’azienda di San Giorgio della Richinvelda, in quanto recidivo alla violazione.

Dall’inizio dell’anno sono 51 i lavoratori in nero e 3 quelli irregolari scoperti dalle Fiamme Gialle del Friuli occidentale; 30 i datori di lavoro sanzionati e 19 le attività sospese.

Foto: Ansa.