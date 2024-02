Amministratori di condominio, un digital badge per la categoria

PORDENONE – Al via da martedì 20 febbraio il primo ciclo di otto incontri sulla formazione obbligatoria per gli amministratori di condominio promossi dall’Abiconf di Pordenone, l’associazione che raggruppa, a livello nazionale, la categoria. Le lezioni in videoconferenza si svolgeranno nella sede Ascom, con orario 14.30-17.30, comprensive anche di esercitazioni pratiche e sotto la guida scientifica dell’avvocato Ladislao Kowalski.

«Fra gli argomenti principali previsti dall’aggiornamento normativo per la categoria – ha spiegato il presidente dell’Abiconf-Confcommercio provinciale Gabriele Valdevit nella foto – il risparmio energetico (fra i vari casi le comunità energetiche e le comunità di autoconsumo) e i rapporti con i tribunali dal momento che gli amministratori possono ora diventare soggetti Ctu (consulente tecnico d’ufficio)».

Novità di quest’anno e che al termine del corso – riconosciuto dal ministero di Giustizia – e al superamento dell’esame, sarà rilasciato il digital badge: un oggetto digitale dinamico e innovativo che si distingue non solo come valore professionale della categoria ma, soprattutto, nel mercato immobiliare. Nel mese di marzo, poi, sarà disponibile nella sede dell’Ascom capoluogo il libro “Codice del condominio”.

Questo il calendario degli altri incontri: martedì 20 febbraio, 19 marzo, 16 aprile, 14 maggio, 11 giugno, 9 luglio, 17 settembre e 8 ottobre (info Terziaria 0434-549420).