Lions club Pordenone Naonis, centenario morte Puccini il 24 gennaio

PORDENONE – Nel 2024 il mondo celebra i 100 anni della morte di Giacomo Puccini. Anche il Lions club Pordenone Naonis e il club Satellite Musica per la solidarietà intendono prendervi parte organizzando un incontro pubblico il 24 gennaio alle ore 19 nella Biblioteca Civica, Sala Degan, Piazzale XX Settembre,11 Pordenone sul tema: La Bohème di Puccini

Una conversazione su Puccini permetterà di conoscere il contenuto, la storia, il significato e l’impatto che ha avuto l’opera per il teatro in musica.

Immagini e brevi video illustreranno i momenti più significativi di una delle opere del maestro più eseguite al mondo.

Questa iniziativa permetterà anche, a chi lo desidera, di sostenere un progetto di solidarietà per la comunità che i Lions della Provincia e della Seconda Circoscrizione intendono realizzare: l’arredo per un ambiente accogliente per i giovani che accedono al Cro di Aviano per un percorso di cura.

Il progetto è validato dalla Fondazione Lions del Distretto 108 Ta2.

Le donazioni si potranno effettuare sia in presenza che sul conto corrente del Lions Club Pordenone Naonis

IBAN IT29W 01030 12500 000063388583 con causale Progetto Cro – Giovani.