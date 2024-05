Lions Club Pordenone, serata al Verdi con raccolta di fondi

PORDENONE – Mercoledì 15 maggio, si è svolta al Teatro Verdi, gremito di spettatori nonostante le avverse condizioni del tempo, l’iniziativa organizzata dal Lions Club Pordenone Host con il supporto del Lions Club Brugnera-Pasiano-Prata, rivolta ad una raccolta di fondi, a scopo benefico, che saranno devoluti sia per l’allestimento della Nuova Sala di Aspetto del Reparto di Oncologia Pediatrica del CRO di Aviano, iniziativa condivisa dall’intero Distretto Lions 108 Ta2 e dalla Fondazione Lions Clubs International sia all’acquisto di nuove apparecchiature per l’ambulatorio oculistico mobile, comunemente noto come camper, già acquistato e dotato di strumentazione dallo stesso Lions Club Pordenone Host e operante sul territorio da qualche anno, tale da rendere sempre più incisiva l’azione di prevenzione delle affezioni oculari svolta da parte di medici specialisti volontari.

La serata, patrocinata dall’Amministrazione comunale di Pordenone e sostenuta da numerosi sponsor, è stata resa possibile grazie all’Associazione Musicale Gabriel Fauré, la quale ha condiviso da subito l’obiettivo dell’iniziativa offrendo lo spettacolo dal titolo C’ETRA UNA VOLTA, omaggio al noto Quartetto Cetra, con la gradita e irriverente presenza dei Papu in veste di commentatori dei brani proposti. L’arrangiamento dei classici successi dei Cetra è stato affidato dal direttore artistico Emanuele Lacchin al compositore Valter Poles e la loro esecuzione al Pordenone Vocal Ensemble accompagnato dal Gabriel Fauré Consort, diretti dal direttore stesso.

La serata, emozionante e divertente, ha raccolto l’apprezzamento del pubblico il quale ha sostenuto generosamente le iniziative citate, in nome di quello spirito di servizio riconosciuto al movimento lionistico.