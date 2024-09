LO SBARACCO, Estate 2024, sabato 7 settembre

PORDENONE – Torna lo Sbaracco, l’attesissimo evento dove i negozianti locali mettono a disposizione dei visitatori una vasta gamma di prodotti a prezzi ribassati. Dai capi di abbigliamento agli accessori, dagli articoli per la casa ai prodotti di artigianato, le occasioni per fare affari d’oro non mancheranno. Sarà possibile passeggiare tra corner esterni e interni ai negozi che offriranno il meglio delle loro rimanenze di magazzino, creando un’autentica atmosfera di festa.

All’edizione estiva 2024 parteciperanno i Comuni di Casarsa, Cordenons, Pordenone, Sacile, San Vito al Tagliamento a Spilimbergo.

Grazie al successo delle precedenti edizioni e alla volontà, insieme a Confcommercio Federmoda Fvg, di renderlo un evento di portata regionale, il prossimo Sabato 7 settembre sarà data unica in contemporanea su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia.

LO SBARACCO è anche un’occasione per valorizzare il commercio locale e promuovere la sostenibilità, invitando i cittadini a partecipare numerosi per sostenere i negozi del centro e vivere insieme una giornata di festa e convivialità.

Come già successo per l’edizione invernale di febbraio, anche in occasione di quella estiva, i negozi aderenti di tutta la regione proporranno una giornata di “saldo dei saldi” con angoli dedicati alle ultime occasioni prima di presentare la nuova collezione autunno/inverno.

Il format permette, alle attività commerciali che lo desiderano, di uscire dalla propria sede abituale con allestimenti espositivi per attrarre e svendere gli ultimi capi della stagione corrente a prezzi vantaggiosi.

Il Manager di Sviluppo e Territorio, Andrea Malacart, sottolinea l’importanza di questa iniziativa per i centri commerciali naturali “Lo Sbaracco è nato a Pordenone ma in pochi anni grazie alla sinergia con Ascom, Federmoda e i Comuni soci dell’Associazione è cresciuto diventando un evento riconosciuto e condiviso a livello regionale che vista la grande partecipazione conferma la doppia edizione annuale, a febbraio per i saldi invernali e Sabato 07 settembre per quelli estivi”.

Un’occasione imperdibile per il commercio cittadino e per portare maggiore affluenza nelle vie dei nostri centri storici.

L’iniziativa, che interessa non solo il settore dell’abbigliamento ma anche altre merceologie e il cui obiettivo è la promozione e l’immagine della città, è organizzata dall’Associazione Sviluppo e Territorio (C’entro Anch’io) e promossa da Confcommercio Ascom FVG e Federmoda.