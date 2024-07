Loperfido (FdI) “Governo garantirà risorse Ponte sul Meduna”

PORDENONE – Via libera della Camera al reperimento delle risorse necessarie per il completamento delle opere necessarie per la realizzazione del nuovo Ponte sul fiume Meduna, alle porte di Pordenone. Approvato l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia, inserito nel DL Infrastrutture, con primo firmatario l’onorevole Emanuele Loperfido.

“Si tratta di un’opera strategica e urgente per il nostro territorio, necessità che è stata condivisa dall’aula – spiega il deputato pordenonese, sostenuto nell’iniziativa dal capogruppo Tommaso Foti e dal coordinatore regionale FdI Walter Rizzetto, co-firmatari del documento -. Interessa direttamente i comuni di Zoppola, Fiume Veneto e Cordenons, dove sorgerà, e chiaramente Pordenone, come infrastruttura di accesso al capoluogo, oltre che la viabilità di tutta la provincia e della regione Friuli Venezia Giulia”.

Le risorse complessive stimate per questa fondamentale opera, da tempo nell’agenda della Regione e oggetto di valutazione a più livelli, si aggirano attorno ai 50 milioni di euro. “Il Governo attiverà tutti i canali necessari per il finanziamento. La sostituzione del Ponte attuale, di proprietà dell’Anas, permetterà di eliminare quel collo di bottiglia ben noto non solo ai pordenonesi, ma a tutti gli utenti della viabilità del Friuli Occidentale.

Consentirà di ammodernare e rendere più agevoli il trasporto di persone e merci, rendendo un’area così produttiva del FVG – conclude Loperfido – più accessibile e fruibile anche per le aziende, con ricadute positive anche sul piano economico e commerciale. Contribuendo al ruolo naturale della nostra regione di porta d’accesso da e per i paesi dei Balcani, con cui sono in corso i negoziati per l’ingresso nell’UE e nel mercato unico”.