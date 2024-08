Loperfido (FdI) “nessun sostegno a candidati elezioni Figc Fvg”

PORDENONE – “Fratelli d’Italia non appoggia alcun candidato alle prossime elezioni della Figc regionale. Nè pubblicamente nè tantomeno dietro le quinte. Non è nel nostro stile”: lo scrive in una nota l’onorevole Emanuele Loperfido, presidente di Fratelli d’Italia Pordenone, dopo che il pieno sostegno del partito a livello regionale sarebbe stato rivendicato durante una riunione con le società della Destra Tagliamento da un “collaboratore” dei due candidati presidenti.

“Il partito non ha garantito supporto a nessuno, e diffidiamo chiunque vorrà usare il nome del partito indebitamente. La politica è bene che stia fuori dal calcio e dallo sport, che giustamente deve avere la propria autonomia”, evidenzia il deputato.

“In merito al mio contributo alla ripartenza del calcio neroverde a Pordenone è stato, nella massima trasparenza ed evidenza, un supporto istituzionale – non politico -. Un supporto che sarebbe stato assicurato – rimarca l’onorevole – a qualsivoglia società del territorio che si trovasse nelle stesse condizioni, così come avviene, quotidianamente, per le istanze di altre realtà del territorio, come enti, aziende e associazioni. Fa parte del nostro compito di deputati, ambasciatori di un intero territorio per cui facciamo – per restare in tema – il tifo”.