Lume Lami conquista la medaglia d’oro al 1^ campionato italiano di “cheese cake”

PORDENONE – Abbiamo raccontato la storia di Lume Lami sul numero nove di PordenoneOggi magazine, del mese di agosto, in quell’intervista Lume Lami non ci ha voluto svelare tutti suoi progetti segreti e ora sappiamo il perché.

In effetti in questo ultimo periodo le sono successe tante bellissime cose che desideriamo condividere con i nostri lettori.

Ha vinto la sua prima medaglia d’oro con un dessert al piatto al primo campionato italiano di “cheese cake” con Philadelphia Professional al Salone Internazionale dell’Ospitalità Professionale in occasione di Host Fiera Milano con FIC (Federazione Italiana Cuochi) svoltosi alcuni mesi fa.

L’entusiasmo, la passione, la ricerca e l’amore per la cucina l’hanno portata a Stoccarda alle Olimpiadi Mondiali di Arte Culinaria dove ha rappresentato il FVG sempre con FIC portando un menù completo, con cinque portate dall’antipasto al dessert più quattro finger.

Il tutto presentato sui meravigliosi piatti appositamente realizzati per l’occasione da Alessio Moras Ceramista.

Su millecinquecento concorrenti ha vinto la medaglia di bronzo e questo l’ha spinta a fare di più iscrivendosi ai Campionati della Cucina Italiana 2024 Federcuochi che si è svolta a Rimini domenica 18 febbraio e anche qui: “MEDAGLIA D’ORO”

In questa occasione ha portato: filetto di branzino in crosta al nero di seppia accompagnato dalla Mela Antica del FVG e dalla cipolla rossa di Cavasso e Valcosa entrambi presìdi Slow Food.

Come ingrediente obbligatorio il regolamento prevedeva l’inserimento della Fontina della Valle D’Aosta a completare l’opera.

Una giuria esperta e attenta ha valutato i tantissimi aspetti dei piatti preparati, dalla scelta degli ingredienti, che in questo caso, come ai campionati mondiali erano prevalentemente del territorio pordenonese e le ha riconosciuto la medaglia d’oro.

Queste sono belle notizie da raccontare!

Ora Lume rientrerà al Ristorante dell’Hotel Danieli dove proseguirà con il suo ruolo di Chef de Partie e chissà con quanti altri premi ci stupirà nel prossimo futuro!

#CampionatiDellaCucinaItaliana

Gianna Buongiorno