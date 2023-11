L’ungherese Botond Drahos vince il 33° Concorso Internazionale “Città di Porcia”

PORDENONE – Si è conclusa nella serata di sabato 4 novembre la 33^ edizione del Concorso Internazionale “Città di Porcia”, che quest’anno ha avuto come strumento principe il trombone.

Dopo una settimana di intense prove eliminatorie (dal 30 ottobre al 4 novembre) che ha visto sfidarsi 47 concorrenti provenienti da tutto il mondo (60 gli iscritti con 21 le nazioni rappresentate, di cui 47 si sono presentati a Pordenone in vista della prima prova del Concorso), i tre finalisti si sono avvicendati sul palco della sala grande del Teatro Verdi di Pordenone per l’ultima decisiva prova, la Finale con orchestra insieme alla FVG Orchestra diretta dal M° Massimiliano Caldi, musicista molto attivo e di ampia esperienza internazionale.

Lo spagnolo Roberto de la Guía Martínez e l’ungherese Botond Drahos hanno scelto di interpretare il Concerto per trombone e orchestra del compositore danese Launy Grøndahl, mentre l’olandese Tim Ouwejan si è esibito con il Concerto per trombone e orchestra di Nino Rota, compositore noto soprattutto per il sodalizio artistico con il regista Federico Fellini.

A conclusione della prova Finale il pubblico in sala ha avuto la possibilità di esprimere la propria preferenza in vista dell’assegnazione del Premio del Pubblico. Una volta raccolta la Giuria tecnica, presieduta da Andrea Bandini (Italia), e composta da Michel Bequet (Francia), Indalecio Bonet Manrique (Spagna), Jonas Bylund (Svezia), Fabrice Millischer (Francia), Daniele Morandini (Italia) e Helen Vollam (Gran Bretagna), la serata è proseguita con la Sinfonia n. 39 in mi bemolle maggiore K 543 di Mozart, tra gli ultimi grandi capolavori sinfonici del genio austriaco.

Sulla base anche del punteggio ottenuto nelle prove precedenti, al termine del concerto sinfonico sono stati assegnati i seguenti premi:

Botond Drahos (Ungheria) 1° premio di € 9.000

Tim Ouwejan (Paesi Bassi) 2° Premio di € 5.000

Roberto de la Guía Martínez (Spagna) il 3° Premio di € 3.500

Oltre al secondo premio, l’olandese Tim Ouwejan si è aggiudicato inoltre il Premio del Pubblico € 1.000 e il Premio della Giuria Giovani € 1.000, composta da studenti degli istituti scolastici del territorio che hanno partecipato anche alla Finale con Pianoforte, oltre alla Finale con orchestra.

Dopo le preoccupazioni dovute allo stato di emergenza procurato dalle avverse condizioni meteo, che ha rischiato di far saltare il concerto conclusivo, il Presidente di giuria e il Direttore artistico del Concorso Giampaolo Doro hanno espresso piena soddisfazione sia per l’alta qualità dei partecipanti, che con la loro presenza confermano l’importanza di questa manifestazione a livello internazionale, sia per la presenza del pubblico in tutte le fasi eliminatorie.

Il Direttore artistico Doro inoltre ha sottolineato la presenza in sala alla Finale con orchestra di alcuni concorrenti eliminati nelle fasi precedenti che, pur provenendo da lontano, hanno deciso di rimanere fino alla fine del Concorso per poter assistere a tutte le fasi della manifestazione.