“Lungo la Via della Seta”, il 20 marzo evento alla ex Savio

PORDENONE – E’ in programma mercoledì 20 marzo, alle 18, alla ex Tipografia Savio, in via Torricella l’evento “Lungo la Via della Seta”. Promossa dal Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, l’iniziativa si svolge nell’ambito della rassegna “Percorsi”, arte, storia, letteratura, racconti e immagini di viaggio di Paola Penzo e Ruggero da Ros. La serata sarà presentata da Daniele Zongaro.

Paola Penzo e Ruggero Da Ros, due insegnanti, hanno girato i vari continenti, muovendosi prevalentemente via terra per entrare maggiormente in contatto con i luoghi e le persone. Dalle loro esperienze sono nati incontri, mostre fotografiche e reportage sulle problematiche sociali ed ambientali incontrate durante i viaggi.

Questo, il link sul sito del circolo: https://bit.ly/43gW7Mh