Successo per il concerto pro Lilt di Pordenone

PORDENONE – Sabato 16 marzo, presso palazzo Gregoris a Pordenone, si è tenuto un concerto omaggio alla musica da film organizzato dalla Lilt di Pordenone, intitolato “Ciak, si gira!”. I protagonisti sono stati Antonio Rolfini al pianoforte, Simone Montanari al violoncello e Angela Felisati voce narrante.

Le lettura poetiche hanno introdotto di volta in volta i brani strumentali, eseguiti sia in duo sia per pianoforte solista.

Alcuni titoli:

FRATELLO SOLE SORELLA LUNA (colonna sonora dell’omonimo diretto da Franco Zeffirelli)

VOCALISE (colonna sonora del film LA NONA PORTA di Roman Polanski) LA VITA È BELLA (colonna sonora dell’omonimo film diretto e interpretato da Roberto Benigni) IL PADRINO PARTE PRIMA E IL PADRINO PARTE SECONDA, LA DOLCE VITA GABRIEL’S OBOE (colonna sonora del film MISSION) NUOVO CINEMA PARADISO (colonna sonora dell’omonimo film di Giuseppe Tornatore) L’ULTIMO DEI MOHICANI (diretto da Michael Mann) ETERNAMENTE (Valzer lento dal film LUCI DELLA RIBALTA del 1952) e altro

Gli arrangiamenti e le elaborazioni sono stati quelli di Antonio Rolfini, un riadattamento in chiave cameristica, estroso, originale e raffinato.

Gli esecutori, inoltre, hanno musicalmente espresso sonorità accattivanti ed efficaci con intrecci melodici e dialoghi suggestivi, il tutto preceduto da letture suadenti.

Le melodie intramontabili che hanno segnato come pietre miliari la storia del cinema, precedute dalle poesie di grandi autori classici e contemporanei, hanno rappresentato una scelta azzeccata. Il pubblico ha ampiamente apprezzato e la risposta entusiastica, sottolineata dai vivi e ripetuti applausi, è stata quasi incontenibile.

La sala era gremita, come già accaduto nelle precedenti occasioni, infatti il maestro Rolfini anche in passato si è esibito più volte presso la splendida sala di palazzo Gregoris, presentando diversi lavori interamente composti da lui e con percorsi narrati concernenti tematiche altre.

Al termine sono state eseguite alcune composizioni scritte dal Maestro Antonio Rolfini, un omaggio gradito e accolto favorevolmente dal pubblico.

Un plauso alla Lilt di Pordenone per l’organizzazione impeccabile, in particolare al presidente professor Antonino Carbone che, anche quest’anno grazie all’ausilio prezioso dei propri collaboratori, ha organizzato un importante concerto di sensibilizzazione per la nobile e instancabile attività di volontariato sul territorio.