Lutto Zanchetta, storica commerciante. Il cordoglio dell’Ascom

PORDENONE – Espressioni di cordoglio sono giunte dall’Ascom-Confcommercio provinciale alla famiglia di Lucia Rosa Zanchetta, deceduta a 80 anni e storica commerciante di Pordenone.

Nel 2012 aveva aperto il negozio di frutta e verdura in via Colonna, accanto al bar S. Carlo avviato nello stesso anno dal marito Ezio Polentarutti. La signora Lucia Rosa è stata affiliata per molti anni all’interno della struttura associativa, dimostrando capacità professionali nel suo lavoro e nel rapporto sempre cordiale con i clienti.

I funerali mercoledì 31 luglio, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto dove la salma giungerà dalla Prosdocimo funeral home.