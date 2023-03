Marisa Bidese inaugura la Galleria d’arte Giovanni Santin

PORDENONE – La mostra personale di Marisa Bidese ha inaugurato ufficialmente la Galleria Giovanni Santin, entro gli spazi rinnovati dell’omonimo hotel a Pordenone.

Giovanna Santin, durante il vernissage, ha ringraziato l’artista e la curatrice dell’evento Franca Benvenuti : – Abbiamo fortemente desiderato inaugurare la Galleria con esponenti prestigiose della cultura e dell’arte femminile, sensibili al rispetto dell’ambiente e alle tematiche sociali e culturali che stanno a cuore alla mia famiglia e all’Hotel Santin che dirigo e che è stato recentemente rinnovato.- Ha poi ricordato come già cinquanta anni fa l’albergo avesse messo a disposizione i suoi ambienti per mostre d’arte e incontri che offrirono visibilità a intellettuali e artisti e alle loro ricerche.

Gli eventi che si sono succeduti con regolarità per oltre un decennio, fino alla fine degli anni Ottanta, hanno concorso a far conoscere e sensibilizzare la cittadinanza sulle diverse tecniche e gli indirizzi dell’arte contemporanea.

La curatrice Franca Benvenuti, che collabora con la Fondazione Giovanni Santin Onlus da alcuni anni, ha sottolineato l’attenzione che Marisa Bidese presta alle materie naturali e di uso domestico con le quali realizza le sue opere, composte da originali fogli di carta vegetale creati utilizzando gli scarti alimentari fibrosi quali la cipolla, il pomodoro, i carciofi o gli asparagi, per ribadire l’importanza del rispetto dell’ambiente e della necessità di ottimizzare i consumi.

Marisa Bidese che nasce in Francia, si è trasferita in Italia nel 1980. La sua formazione artistica ha avuto inizio nello studio di Ugo Tonizzo e in seguito si è perfezionata grazie agli studi sulle tecniche artistiche presso la “Scuola Internazionale” di Venezia.

Lungo il percorso della sua ricerca ha costantemente sperimentato, realizzando installazioni anche di grandi dimensioni dal forte impatto estetico e concettuale.

Un brindisi speciale ha concluso l’inaugurazione. Guidato da Maria Teresa Gasparet, sommelier e titolare dell’azienda Sorsi e Percorsi, il pubblico numeroso ha degustato uno dei vini delle socie delle Donne del vino Friuli Venezia Giulia, prestando attenzione all’esperienza emotiva e sensoriale abbinata alle opere esposte.