Mercato Europeo 2023, 5-7 maggio, limitazioni alla circolazione

PORDENONE – Da giovedì 4 a lunedì 8 maggio 2023, in occasione della manifestazione “Pordenone chiama Europa – Mercato Europeo 2023” in calendario per 5, 6 e 7 maggio verranno istituiti obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale in centro città, stabiliti dal Comando del Corpo intercomunale di Polizia Locale Pordenone-Cordenons.

Dalle 13 di giovedì 4 maggio alle ore 8 di lunedì 8 maggio sarà istituito il divieto di sosta con rimozione nell’area interessata dalla manifestazione e quindi nelle piazze XX Settembre, Cavour, dei Domenicani, Risorgimento nel tratto compreso tra via Trieste e via Trento, Ellero dei Mille, Costantini nel tratto compreso tra la piazza e via Santa Caterina e su entrambi i lati delle vie Cesare Battisti, Martelli dall’intersezione con piazza XX Settembre all’intersezione con via dei Molini, Cossetti, Trento, Trieste e Fratelli Bandiera nel tratto compreso tra piazza Risorgimento e viale Dante all’altezza delle sede ACI.

Dalle ore 14:30 alle ore 24 di giovedì 4 maggio, ad eccezione dei residenti, frontisti ed ai veicoli in possesso di appositi PASS ma solo per il tempo strettamente necessario ad operazioni di carico/scarico, assistenza e servizi, vigerà il divieto di transito in viale Martelli nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via dei Molini compresa anche l’attigua pista ciclabile, in viale Cossetti, piazza dei Domenicani, piazzale Ellero dei Mille, via Trieste, viale Trento e piazza Risorgimento solo nella corsia di accesso alla piazza proveniente da viale Dante e nel tratto compreso tra via Trieste e via Trento.

Contestualmente, in piazza Risorgimento sarà consentito il transito solo da via Santa Caterina con uscita in viale Dante, tramite la relativa corsia con semaforo.

Dalle ore 14:30 di giovedì 4 maggio alle ore 8 di lunedì 8 maggio non si potrà transitare in via F.lli Bandiera nel tratto occupato dalle installazioni confinante con il sottoportico e in uscita dal nuovo parcheggio via Dante verso Piazza Risorgimento con direzione obbligatoria a sinistra.

Inoltre sarà stabilità la direzione obbligatoria diritto e sinistra in piazzale Ellero dei Mille all’intersezione intersezione con via Bertossi, con deviazione in via Cavallotti e in via Bertossi.

Sono previste altre due direzioni obbligatore, a sinistra in via Santa Caterina, all’intersezione con viale Trento, verso piazza Risorgimento, sulla corsia con semaforo in uscita verso viale Dante e diritto in viale Trento all’intersezione con via Santa Caterina, in direzione della bretella con semaforo in uscita su viale Dante.

Doppio senso di circolazione per tutti i veicoli in Piazza Costantini, nell’intersezione con via Santa Caterina, con conseguente chiusura al traffico di viale Trento e accesso alla piazza solo da via Santa Caterina.

Il divieto di sosta vigerà anche in via Giardini Cattaneo dalle ore 5 di sabato 6 maggio alle ore 8 di lunedì 8 maggio, nel tratto sottostante la passerella pedonale che collega via borgo S. Antonio a via della Vecchia Ceramica.

Nella Zona a Traffico Limitato e cioè in piazza XX Settembre, via Cesare Battisti, vicolo delle Acque, piazzale Ellero dei Mille, viale Trento, via Trieste, piazza Risorgimento, piazzetta dei Domenicani, viale Martelli nel tratto compreso tra via C. Battisti e via dei Molini, anche per i possessori di contrassegni validi per la Z.T.L. o altre autorizzazioni, divieto di transito nelle giornate di venerdì 5 maggio dalle ore 9:30 alle ore 24 (dalle ore 17:30 alle ore 18:30 transito consentito ai soli residenti e frontisti), sabato 6 maggio dalle ore 9:30 alle ore 24 e domenica 7 maggio dalle ore 9:30 alle ore 22:30.

In via Santa Caterina all’altezza del civico 4 istituito il divieto di sosta con rimozione in 5 stalli di sosta a pagamento dalle ore 9:30 di venerdì 5 maggio alle ore 24 di domenica 7 maggio.

Per agevolare il servizio di trasporto pubblico, dalle ore 13 di giovedì 4 alle ore 8 di lunedì 8 maggio in piazza Risorgimento lungo la corsia di uscita dalla piazza verso viale Dante, sul lato sinistro, per 20 metri dall’intersezione con via Santa Caterina, sarà consentita la sosta ai TAXI in deroga al vigente divieto di sosta.

Per limitare il disagio ai residenti del centro città, nelle giornate del 5, 6 e 7 maggio 2023, nel parcheggio conosciuto come “Verdi” di piazza XX Settembre dietro la biblioteca, sarà istituita la riserva della sosta esclusivamente ai titolari di abbonamento presso il parcheggio medesimo (abbonamento di tipologia “B – struttura H24 per residenti in zona centrale) e ai residenti titolari di abbonamento su strada di tipologia “A – strada per residenti in zona centrale, per cui sarà disposto il divieto di circolazione tranne che ai veicoli titolari di abbonamento di tipologia B ed A.