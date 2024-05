Vacanze in traghetto, le info utili da sapere prima della partenza

Le vacanze verso le isole e le zone costiere del Bel Paese, e non solo, restano un grande evergreen per l’estate. La scelta è veramente variegata ma c’è da dire che negli ultimi tempi c’è stata una forte riscoperta degli spostamenti via mare optando di viaggiare su navi, traghetti e aliscafi per arrivare a destinazione.

Una soluzione che si dimostra economica rispetto agli aerei ma anche vantaggiosa sotto diversi punti di vista, senza dimenticare l’experience della traversata in mare che va provata almeno una volta nella vita. Prenotare i ticket oggi è ancora più facile ed immediato grazie a Quick Ferries, la piattaforma che compara tutte le proposte attive secondo date e destinazioni proposte, consentendo di acquistare, in modo affidabile e veloce, il biglietto più conveniente in base alle proprie esigenze.

Prima di partire con il traghetto è bene, però, conoscere alcuni aspetti che consentono di affrontare il viaggio in maniera più serena. Piccole tips di navigazione che per chi non è mai stato a bordo di un’imbarcazione di questo genere è utile sapere.

La prima cosa da fare, come si fa del resto per tutti gli altri tipi di ticket, è verificare i dati presenti sul biglietto ed in caso di difformità farlo subito presente avendo già a disposizione i propri documenti di identità e quelli indicati sulla richiesta. All’imbarco, poi, è bene recarsi con un po’ di anticipo per consentire agli addetti di svolgere tutte le procedure nei tempi stabiliti. Avendo già il ticket disponibile si salta la fila ai moli per l’acquisto ma è necessario svolgere il check-in per l’imbarco sulle navi. Le tempistiche, di solito, vengono specificate dalle singole compagnie di navigazione nella parte dedicata a termini e condizioni di viaggio.

Altra cosa che è bene sapere è che il viaggio in nave potrebbe essere un modo per effettuare un digital detox. Spesso in alto mare la rete internet non è sempre al top, soprattutto se ci si allontana parecchio dalla costa. La maggior parte delle compagnie di navigazione dispongono anche di rete Wi-Fi a bordo, ma se non è strettamente necessario per un po’ di ore si può mettere da parte lo smartphone godersi il panorama ed il relax più totale a bordo.

In ultimo è bene sapere che viaggiando in mare le temperature potrebbero essere variabili in base alla zona del traghetto in cui ci si sposta e quindi vestirsi a cipolla sarebbe la soluzione migliore così da non avere né caldo e né freddo durante la navigazione.