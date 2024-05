La MRC Sport due volte vittoriosa nel campionato regionale sardo di Slalom

BRUGNERA – Doppio successo della MRC Sport in altrettanti Slalom del campionato regionale sardo della specialitá. Entrambi i successi sono stati firmati, nell’arco di una settimana, da Andrea Acquas (nella foto), alfiere della scuderia friulana, ormai da anni attiva nell’isola dei 4 Mori.

Dopo essersi imposto nello Slalom di Oliena, Acquas ha conquistato sul suo Radical Prosport Suzuki 1150 il primo posto assoluto anche il 13esimo Slalom Guspini – Arbus ( II Memorial Ignazio Pani), conclusosi domenica 19 maggio. La manifestazione si sviluppava su un percorso di 3,348 km con 12 postazioni di birilli.

“E’ andata benissimo anche stavolta – ha commentato Acquas – ci tenevo a fare bene in questa gara perché era particolarmente competitiva con molti prototipi come il mio. La pista era spettacolare, tra le piú belle del campionato sardo. Non mi sono bastate 4 manche per capirla a fondo. Infatti ad ogni passaggio ho corretto qualcosa limando del tempo: se avessi avuto ancora un paio di manche avrei potuto fare ancora meglio. Bene la macchina, organizzazione impeccabile, insomma sono pienamente soddisfatto”.

Entusiasta anche Giacomo De Luca, presidente della MRC Sport. “Un gran bel risultato questa doppia vittoria – é stata la sua chiosa – che premia la costanza dei nostri piloti e l’impegno ormai pluriennale della nostra scuderia nell’isola”.