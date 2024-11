Miele dei Roncs: un viaggio tra storia, amore e sostenibilità nel cuore del Friuli

PORDENONE – Per tutto il mese di novembre (mercoledì, venerdì e sabato dalle 9:30 alle 18:30), nell’ambito della Vetrina Pordenone With Love, saranno esposti… storia, territorio, amore, sostenibilità ed eccellenza.

In ogni vaso di Miele dei Roncs, azienda con sede a Castelnovo del Friuli, fondata da apicoltori per passione non c’è, infatti, solo miele ma un armonioso intreccio di queste definizioni.

La Vetrina è un’iniziativa di TEF, la società consortile della CCIAA di Pordenone-Udine finalizzata a stimolare e incentivare ogni attività tesa alla promozione e valorizzazione del territorio pordenonese, al fine di rafforzarne la capacità economica.

«Grazie alla tecnica del nomadismo – spiegano Silvia Tortora e Mirko Muzzatti – inseguiamo le fioriture di botaniche rare in zone il più possibile incontaminate e selvagge, immergendoci nella natura della nostra regione, il Friuli Venezia Giulia. La varietà di fioriture e di paesaggi permette alle nostre api di bottinare su fiori diversi, dalla collina all’alta montagna: solo così riusciamo a realizzare la nostra collezione di mieli rari e pregiati, prodotti in quantità limitate per garantire un miele puro e genuino in ogni vasetto. Il miele dei Roncs – precisano – non subisce alcun trattamento industriale ed è così come lo hanno prodotto le api: miele naturale, miele grezzo, miele vero».