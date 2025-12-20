Monica Cairoli nominata Accademica dei Georgofili: orgoglio per Pordenone

PORDENONE – Un riconoscimento di grande prestigio che porta il nome di Pordenone in una delle istituzioni scientifiche più autorevoli al mondo. La dottoressa Monica Cairoli, già assessore comunale, è stata recentemente nominata Accademica dell’Accademia dei Georgofili, storica istituzione fondata nel Settecento e punto di riferimento internazionale per lo studio e la promozione delle scienze agrarie, dell’ambiente e della sicurezza alimentare.

La nomina è avvenuta nel corso dell’Assemblea del Corpo Accademico svoltasi il 18 dicembre, un passaggio che segna un traguardo di altissimo valore nel percorso professionale e umano della dottoressa Cairoli. A sottolinearne l’importanza è il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, che a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità ha espresso le più vive congratulazioni.

«Si tratta di un risultato di grande rilievo – ha dichiarato il primo cittadino – frutto di impegno costante, studio rigoroso e autentica passione, qualità che Monica Cairoli ha sempre dimostrato nel corso della sua carriera. Un traguardo che rappresenta un vero fiore all’occhiello non solo per il suo percorso personale, ma anche per tutta la nostra città».

Il riconoscimento, sottolinea la nota del Comune, testimonia la capacità di Pordenone di esprimere eccellenze di livello nazionale e internazionale, contribuendo a rafforzare il profilo culturale e scientifico del territorio. Un segnale particolarmente significativo in una fase cruciale per la città, impegnata nel percorso verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura.