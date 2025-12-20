5.7 C
Pordenone
domenica , 21 Dicembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Monica Cairoli nominata Accademica dei Georgofili: orgoglio per Pordenone

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Un riconoscimento di grande prestigio che porta il nome di Pordenone in una delle istituzioni scientifiche più autorevoli al mondo. La dottoressa Monica Cairoli, già assessore comunale, è stata recentemente nominata Accademica dell’Accademia dei Georgofili, storica istituzione fondata nel Settecento e punto di riferimento internazionale per lo studio e la promozione delle scienze agrarie, dell’ambiente e della sicurezza alimentare.

La nomina è avvenuta nel corso dell’Assemblea del Corpo Accademico svoltasi il 18 dicembre, un passaggio che segna un traguardo di altissimo valore nel percorso professionale e umano della dottoressa Cairoli. A sottolinearne l’importanza è il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, che a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità ha espresso le più vive congratulazioni.

«Si tratta di un risultato di grande rilievo – ha dichiarato il primo cittadino – frutto di impegno costante, studio rigoroso e autentica passione, qualità che Monica Cairoli ha sempre dimostrato nel corso della sua carriera. Un traguardo che rappresenta un vero fiore all’occhiello non solo per il suo percorso personale, ma anche per tutta la nostra città».

Il riconoscimento, sottolinea la nota del Comune, testimonia la capacità di Pordenone di esprimere eccellenze di livello nazionale e internazionale, contribuendo a rafforzare il profilo culturale e scientifico del territorio. Un segnale particolarmente significativo in una fase cruciale per la città, impegnata nel percorso verso la candidatura a Capitale Italiana della Cultura.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.