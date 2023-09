Mostra “Artisti per il domani“ in transizione: il tema della crescita

PORDENONE – È stata presentata presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione a Pordenone la mostra degli Artisti per il Domani.

Presenti l’assessore alla cultura e politiche giovanili Alberto Parigi, il presidente della SOMSI Mario Tomadini, il presidente del PAFF! Giulio De Vita e i ragazzi coinvolti in questo progetto artistico.

​

Dopo il successo della prima edizione, incentrata sulle emozioni e sulle difficoltà di comunicazione vissute in prima persona durante il periodo del lockdown, quest’anno i giovani artisti affrontano il tema della crescita.

Il loro collettivo si è costituito nel 2020 con l’intento di valorizzare le giovani espressioni artistiche nell’ambito dell’arte contemporanea, presenti sul territorio pordenonese e non solo. La prima mostra si è tenuta nell’autunno 2021 presso la sala espositiva della Biblioteca Civica di Pordenone. A questa ne è seguita una seconda, nel 2022, a palazzo Gregoris in corso Vittorio Emanuele II.

Questi due eventi sono stati realizzati grazie alla collaborazione del Comune di Pordenone, dell’assessorato alla cultura, della Biblioteca civica e della Società Operaia. Del collettivo “Artisti per il Domani” fanno parte Lisa De Martin, Diletta De Filippis, Marco Innocente, Davide Persichetti e Mirko Beni Amour Ibahi Bahis.

​

Domenica 24 settembre 2023 alle 18.00 sarà quindi inaugurata presso i locali espositivi della SOMSI in Corso Vittorio “In transizione”, mostra di ragazzi provenienti da Pordenone, ma anche da Milano, Firenze, Barcellona, comunque tutti legati alla nostra città: Nicole David, Denis Abazi, Diletta De Filippis, Jacopo Manzoni, Zoe Vedovi, Chiara Brusadin, Alberto Burgio, Margherita Da Pont e Gabriele La Teana. Il tema della crescita viene analizzato attraverso le problematiche e i passaggi a volte complicati dall’adolescenza all’età adulta: esperienze personali, turbe emotive, aspetti relazionali.

Le ricerche di questi giovani artisti toccano i temi dell’esistenza sotto vari aspetti, in un mondo dominato dal cambiamento, che richiede una revisione costante delle proprie idee. Queste crescite diversificate si manifestano anche attraverso l’utilizzo di diverse tecniche: pittura, installazioni, incisioni, video arte e illustrazioni.

La mostra sarà visitabile con ingresso gratuito dal 24 settembre al 24 ottobre col seguente orario: giovedì-venerdì ore 16-19, sabato-domenica 10.30-12.30 e 16-19.

​

Ma non finisce qui. Infatti, domenica 1° ottobre alle 18.00 gli Artisti per il Domani inaugureranno al PAFF! International Museum of Comic Art di Pordenone una seconda collettiva, dal titolo “Vagabonviaggio”. In esposizione ci saranno i lavori di Alessandro Agostinis, Stefano Panziera, Matteo Novello, Alessandro Stallo, Julius Reboldi, Elisa Codutti, Irene Faranda e Matteo Moretti, 8 fumettisti e illustratori dai 20 ai 30 anni che affrontano il tema del viaggio. Accanto alle opere, ciascun ragazzo esporrà anche le tavole preparatorie che hanno portato alla loro realizzazione.

Questo permetterà al visitatore di approfondire le diverse interpretazioni del viaggio, che sia mentale, fisico o comunque percorso di crescita. Le varie tecniche utilizzate mettono in evidenza l’importanza del progetto, del percorso, del processo che sta alla base alla realizzazione concettuale ed estetica del tema.

La mostra sarà visitabile acquistando il biglietto di ingresso al PAFF! dal 1° ottobre al 5 novembre dal martedì alla domenica ore 10-20.

​«La nostra città sta mostrando in maniera concreta – dichiara l’assessore Parigi – la sua attenzione al mondo dei giovani, rompendo quei cliché secondo cui sarebbero inattivi, nullafacenti, nullapensanti e privi di iniziative.

Per fare ciò, la politica sta ascoltando la loro voce, le loro proposte e i loro bisogni, mettendo a disposizione spazi e supportando le loro idee costruttive. Anche la valorizzazione della componente giovanile è una carta preziosa che la nostra città deve giocarsi in vista della candidatura a Pordenone capitale della Cultura 2027».

​

«Questa seconda edizione della mostra degli Artisti per il Domani – aggiunge il presidente Tomadini – è motivo di orgoglio per la Società Operaia. Siamo fieri di mettere a disposizione i nostri spazi per tanti giovani talentuosi, impegnati e volenterosi, che saremo lieti di ospitare anche il prossimo anno».

​

Spiega Giulio De Vita: «Il PAFF!, oltre ad ospitare mostre di livello internazionale, è gestito dall’associazione Vastagamma, realtà che valorizza e promuove giovani artisti.

Così come tanti anni fa Pordenone ha offerto a noi di seguire la nostra vocazione artistica, oggi sta a noi offrire a questi ragazzi di poter mostrare al pubblico la loro arte, coniugando l’aspetto locale con quello internazionale del PAFF!».

​

La locandina della mostra alla SOMSI rappresenta un volto realizzato al computer nel quale sono riconoscibili i volti di tutti i ragazzi del gruppo, a significare che ciascuno di essi è individuabile, pur facendo parte di un’unica entità.