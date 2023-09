Sviluppo e Territorio-Anci, protocollo intesa il 22 settembre

PORDENONE – Venerdì 22 settembre all’Ex Convento di San Francesco si terrà la Tavola Rotonda in occasione della firma del Protocollo Regionale d’intesa tra l’Associazione Sviluppo e Territorio e ANCI FVG.

La rigenerazione urbana e sociale e la cura dell’ambiente rappresentano una delle tematiche più rilevanti e sensibili non solo a livello Regionale ma appartengono tutto il territorio nazionale.

In questo contesto l’Ente ANCI FVG che rappresenta tutti i comuni della Regione Friuli Venezia Giulia e Sviluppo e Territorio in qualità di Associazione Pubblico-Privata nata per perseguire le medesime finalità e supportare i diversi Comuni associati e/o Enti nella gestione dei centri Urbani, hanno deciso di firmare un Protocollo Regionale d’Intesa con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze progettuali e nel contempo di creare dei percorsi turistici finalizzati alla visita delle Città della Rigenerazione Urbana.

Al convegno presenzieranno, tra gli altri, il Presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, Alessandro Ciriani Sindaco Comune di Pordenone e Fabio Pillon in rappresentanza di Confcommercio FVG.

I relatori della tavola rotonda esporranno le seguenti tematiche:

• Sara Basso – Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Risorse Umane: L’importanza del capitale umano nella progettazione di interventi urbanistici e nella gestione dei progetti di rigenerazione urbana

• Cristina Amirante – Assessore regionale alle infrastrutture e territorio

Contesto normativo: per una riforma complessiva della normativa in tema di urbanistica

• Dorino Favot – Presidente ANCI FVG

Progetti: Capacità dei Comuni di cogliere i fabbisogni e le opportunità in materia urbanistica

• Mauro Cappello – Docente universitario e esperto di fondi comunitari

Fonti di finanziamento: Le opportunità dei Fondi PNRR e Fondi di coesione e possibilità di integrazione far più finanziamenti

• Alberto Marchiori – Presidente Associazione Sviluppo e Territorio

Modalità di progettazione: Il tema della concertazione nei processi di progettazione degli interventi di rigenerazione urbana

• Alessandro Ciriani – Sindaco Comune di Pordenone

Gli asset intangibili dei progetti di rigenerazione urbana: cultura, sport e forestazione urbana.

Le conclusioni saranno affidate al Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

Nella stessa giornata, alle ore 18.00 avrà luogo sempre all’Ex Convento di San Francesco la presentazione del libro del sopracitato Ing. Mauro Cappello, “Fondi Strutturali Europei 2021 – 2027”.

Un testo innovativo, che si propone come una guida operativa per tutti coloro che intendono accedere ai fondi europei: imprese, società di formazione, liberi professionisti, dipendenti della P.A., Università e tutto il mondo politico.

Il volume espone i principali elementi di novità che sono stati introdotti nella programmazione 2021-2027 con particolare riferimento alle disposizioni comuni, al FESR e al FSE+.

Specifici capitoli sono dedicati agli elementi di Project Management ed alle conoscenze legali di base, che sono elementi necessari per una gestione efficiente delle risorse unionali.

Le competenze necessarie per scrivere un buon progetto sono fondamentali per l’accesso alle risorse europee, per tale motivo sono state trattate nel capitolo dedicato alla progettazione europea, nel quale il Prof. Cappello descrive il metodo del Project Cycle Management e illustra alcuni esempi di applicazione.