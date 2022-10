Muore a 52 anni Alfio Scandurra. Girava il Friuli con l’asinello Fiocco

PORDENONE – E’ morto Alfio Scandurra. 52 anni, appassionato di trekking, sport e natura, era molto conosciuto in città per il suo impegno a favore dell’ambiente, per il suo amore per il rugby (è stato capitano della squadra della città) e per le sue iniziative di grande interesse.

Nato a Pordenone da genitori siciliani, aveva trasferito la sua passione per il verde aldilà della sua professione di giardiniere, effettuando lunghi viaggi in tutto Friuli accompagnato dal suo asinello Fiocco.

Scrittore e blogger, viveva in provincia di Pordenone e da tempo gli era stato diagnosticato un male incurabile.