Musei Civici aperti anche a Ferragosto e il 16 agosto

PORDENONE – Anche nel fine settimana di Ferragosto i Musei Civici di Pordenone restano aperti al pubblico: sabato 15 e domenica 16 agosto sarà possibile visitare le collezioni permanenti e le mostre in corso in tutte e tre le sedi museali cittadine.

L’Assessore alla Cultura Alberto Parigi: “È proprio il caso di dire che la cultura a Pordenone rimane sempre aperta a cittadini e visitatori. Anche durante l’estate, il Comune propone un’offerta culturale di qualità, pensata per chi rimane in città e per chi sceglie il nostro territorio per le proprie vacanze. L’invito è ad approfittare di questa opportunità e a scoprire o riscoprire i nostri musei e le loro proposte. Si tratta di un patrimonio di grande valore, con mostre ed esposizioni capaci di offrire occasioni di approfondimento e di emozione. Basti pensare alla mostra dedicata a Mario Moretti al Museo d’Arte, un appuntamento di particolare rilievo che conferma la qualità e la ricchezza dell’offerta culturale della nostra città.”

Museo Civico d’Arte di Palazzo Ricchieri

Sabato e domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00

Oltre alla collezione permanente, il museo ospita la mostra “Mario Moretti. L’estro disciplinato dall’arte”, dedicata a uno degli artisti più amati e apprezzati del Novecento veneto e friulano. Nei suoi dipinti, Moretti racconta il mondo che lo circonda con uno stile personalissimo, capace di unire realtà, ricordi e piccole storie popolari, il tutto avvolto in atmosfere calde e suggestive, quasi sospese nel tempo. Ma Moretti non è stato solo un pittore: ha lavorato con grande abilità anche bronzo, ceramica, terracotta, pietre e metalli preziosi, creando opere che guardano al passato, dall’antico Egitto agli Etruschi fino al Rinascimento, per trasformarlo in qualcosa di nuovo e originale.

Domenica 16 agosto alle 15.30 è in programma una visita guidata alla mostra, adatta a tutti. compresa nel biglietto d’ingresso. Prenotazione consigliata chiamando il 380 4614951 (dal lunedì al venerdì 9.00-12.00, il martedì anche 14.00-17.00) oppure scrivendo a [email protected]

Museo Civico di Storia Naturale “Silvia Zenari”

Sabato e domenica dalle 13:00 alle 19:00

Accanto alla mostra “Conchiglie. Gioielli dal mare e loro strategie” (visitabile fino al 16 agosto) il museo propone la collezione permanente: la sala di mineralogia, con oltre mille pietre e minerali da scoprire, lo spazio dedicato alla botanica, tra erbari, piante e semi usati dall’uomo nel corso della storia, la sezione degli insetti, il Theatrum naturae, che ci accompagna in un viaggio dalle antiche “stanze delle meraviglie” fino al museo scientifico di oggi e infine le sale dedicate agli animali, dalla galleria dei mammiferi alla savana, con ambientazioni e diorami che fanno rivivere la storia del museo stesso. Il patrimonio conservato conta oltre 90.000 reperti tra minerali, piante e animali. E ad accogliere i visitatori più giovani c’è sempre lui, il mammut Gaetano, tra le presenze più amate del museo.

Museo Archeologico del Friuli Occidentale – Castello di Torre

Sabato e domenica: 09:00 – 12:00 / 15:00 – 18:00

Il percorso museale si sviluppa in 20 sale, seguendo le principali fasi della storia del territorio: dalla preistoria antica e recente alla protostoria, dall’età romana e tardoromana a quella altomedioevale e medioevale. Reperti, apparati didattici, ricostruzioni, piccoli e grandi tesori ti permetteranno di leggere i contesti di scavo e ricostruire la vita quotidiana delle comunità antiche. Un’occasione unica per accedere all’archeologia in modo più semplice, coinvolgente e consapevole.

Informazioni e biglietti

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dedicato ai musei di Pordenone, dove è possibile organizzare la visita in modo flessibile, scegliendo il percorso più adatto ai propri interessi. I musei sono raggiungibili anche percorrendo gli itinerari urbani tematici.

Oltre alla visita singola, è disponibile il biglietto unico, in diverse combinazioni: tutte le informazioni sono disponibili su pordenonemusei.it/pianifica-la-tua-visita-2.