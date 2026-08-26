Music in Village, dal 26 al 30, 5 serate tra reggae, rock ed elettronica

PORDENONE – Dal 26 al 30 agosto il palco di Music in Village ospita un cartellone che attraversa reggae, rock, elettronica ed eredità pop, chiudendo con una serata interamente affidata ai nuovi talenti della regione. L’Assessore alla Cultura Alberto Parigi: “Il Music in Village si conferma un punto di riferimento per la musica indipendente, con un programma di concerti a ingresso gratuito capace di incontrare gusti e sensibilità musicali diversi.

Quest’anno, inoltre, lo “Young Corner” assume un significato ancora più forte: è un’esperienza che portiamo avanti in città da diversi anni, ma quest’anno abbiamo scelto di mettere a disposizione delle band emergenti un palco di questo prestigio e di questa visibilità. Una scelta concreta per offrire ai giovani un’opportunità reale per esprimersi, farsi conoscere e valorizzare il proprio talento. È la dimostrazione della volontà dell’Amministrazione di fare dei giovani non semplici spettatori, ma veri protagonisti della vita culturale della città.”

Il programma

Ad aprire, mercoledì 26, sarà Alborosie, che con i The Shengen Clan porta in scena trent’anni di carriera nel segno del roots reggae più autentico. Il giorno seguente, Casino Royale sale sul palco per un traguardo importante: i trent’anni di “Sempre più vicini”. Il 28 agosto tocca ai Marlene Kuntz, che tornano a suonare integralmente “Il Vile” nell’anno del trentennale, restituendo intatta la carica poetica di un album che ha segnato una generazione. Il 29 agosto, in quella che sarà la sua unica data italiana, arriva Blancmange: un appuntamento pensato per chi non ha mai smesso di amare il synthpop anni ’80, di cui il gruppo britannico resta uno dei riferimenti più puri.

La rassegna si chiude il 30 agosto con “Young Corner”, la serata in cui il festival cede il proprio palco alle nuove generazioni musicali del Friuli Venezia Giulia: Laguna Bollente, Còlgate, Power Nap, Rental0012, The Starbust e Jack Legante. Un’occasione pensata per dare respiro a chi scrive e compone musica originale, in un territorio dove gli spazi di aggregazione per i giovani artisti restano ancora troppo pochi.

Ad accompagnare le serate sarà anche il Finger Food Festival, la rassegna itinerante nata a Bologna e ormai di casa in molte piazze italiane, con le sue proposte di street food regionale e internazionale, birre artigianali e musica dal vivo.

Le date

Mercoledì 26 agosto – Alborosie & The Shengen Clan (pre e aftershow: Steve Giant, Papalika, Gusma-T; special guest Sista Cinzia)

Giovedì 27 agosto – Casino Royale (pre e aftershow: Mary Disastro)

Venerdì 28 agosto – Marlene Kuntz (dj set: Putano Hoffmann)

Sabato 29 agosto – Blancmange (dj set: DianDa Distress)

Domenica 30 agosto – Young Corner: Laguna Bollente, Còlgate, Power Nap, Rental0012, The Starbust, Jack Legante

Ingresso gratuito a tutte le serate. Maggiori informazioni sul sito www.comune.pordenone.it