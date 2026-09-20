I Seniores del Lavoro Electrolux ricordano Corrado Cordenons

PORDENONE – I Seniores del Lavoro ricordano con profondo affetto Corrado Cordenons, scomparso mercoledì 16 all’età di 86 anni, per oltre venticinque anni alla guida dell’Associazione e figura profondamente legata alla storia della comunità Electrolux e del territorio pordenonese.

La sua è stata una vita intrecciata con quella dell’azienda. Entrato alle Industrie A. Zanussi nel 1958 come operaio, Corrado Cordenons ha costruito passo dopo passo il proprio percorso professionale, assumendo negli anni responsabilità sempre maggiori: da cronotecnico a capo linea, da capoturno

a responsabile dell’Area Tecnologica del reparto lavatrici, fino a raggiungere la massima categoria impiegatizia e la responsabilità dello stabilimento lavatrici. Andato in pensione nel 1992, ha

continuato per altri cinque anni a mettere la propria esperienza a disposizione dell’azienda, accompagnando la formazione di chi avrebbe raccolto il testimone del suo ruolo.

Un legame con il mondo del lavoro che Corrado ha continuato a coltivare anche attraverso l’impegno associativo. Socio dell’allora Circolo Anziani del Lavoro Electrolux-Zanussi dal 1985, nel 1993, viene eletto Presidente della sezione di Pordenone e nel 2000 Presidente del Circolo. Nel 2001 ha ricoperto inoltre l’incarico di Vicepresidente nazionale ANLA. Nel 2006 riceve la Stella al

Merito del Lavoro con il titolo di Maestro del Lavoro, riconoscimento di un percorso professionale e umano improntato alla dedizione, alla responsabilità e al rispetto per il lavoro e per le persone.

Sotto la sua guida, l’Associazione è stata molto più di un luogo di incontro tra colleghi ed ex colleghi. Corrado Cordenons ha promosso negli anni iniziative di solidarietà e beneficenza, progetti con le scuole, borse di studio per i giovani e numerosi momenti di aggregazione, mantenendo sempre vivo il dialogo con l’azienda e il legame tra le diverse generazioni.

Particolarmente forte è stato il suo impegno verso chi si trovava in difficoltà. Nel corso degli anni ha sostenuto iniziative a favore dei malati e delle loro famiglie e collaborazioni con altre realtà del

volontariato. In occasione dell’alluvione che colpì Pordenone nel 2002 si adoperò personalmente, coinvolgendo anche Electrolux, affinché alcune famiglie che avevano perso tutto potessero ricevere gli elettrodomestici di cui avevano bisogno: uno dei tanti esempi di una solidarietà che per lui significava soprattutto presenza concreta.

La storia dell’Associazione affonda le proprie radici nel 1959, quando i fratelli Lino e Guido Zanussi fondarono il Circolo Anziani Antonio Zanussi, divenuto successivamente Circolo Anziani Electrolux

Zanussi e, dal 2018, Seniores del Lavoro Electrolux. Una storia lunga oltre sessant’anni che Corrado Cordenons ha contribuito in maniera determinante a custodire e a far crescere.

«Mancheranno la sua energia, la sua determinazione e il suo profondo attaccamento all’azienda – ricorda il vicepresidente Roberto Orlando –. Per tanti anni Corrado è stato un punto di riferimento per tutti noi, capace di tenere insieme la memoria della nostra storia e la volontà di continuare a

essere presenti e utili agli altri. Siamo vicini con affetto alla moglie Luciana, ai figli Roberto e Cristina e a tutta la sua famiglia».

Con Corrado Cordenons scompare una figura che ha accompagnato per decenni la vita dell’Associazione. Resta ciò che ha costruito: le relazioni, le iniziative, l’attenzione verso le persone e un modo di intendere l’appartenenza all’azienda che non si conclude con la fine della vita

professionale, ma continua nella condivisione dell’esperienza, nella solidarietà e nel rapporto con le nuove generazioni.

I funerali saranno celebrati lunedì 21 alle ore 15 nella chiesa di San Francesco a Pordenone, dove domenica 20 alle ore 19 verrà recitato il rosario.