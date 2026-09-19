Pordenonelegge chiude il 20 con il presidente Mattarella e Il Volo

PORDENONE – Pordenonelegge giunge a domenica 20 settembre, con l’intervento del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e il Concerto per l’Italia affidato al Trio Il Volo. Sarà una giornata nel segno della Festa di libri, e della festa di libertà e l’evento conclusivo con il Presidente Sergio Mattarella sarà seguito dal Concerto per l’Italia che vedrà protagonista il Trio Il Volo (ore 19.30, Teatro Verdi). Un benvenuto al Presidente Mattarella da parte di pordenonelegge e della città sarà visibile domani nel cuore di Pordenone, davanti al Teatro Verdi, per tutta la giornata.

Per consentire a tutti di assistere agli eventi è stato progettato nel centro storico cittadino un grande “teatro a cielo aperto”, con postazioni che permetteranno a tutti di seguire l’evento in presa diretta. Un’ infrastruttura tecnologica consentirà a chiunque di vivere, in tempo reale, l’emozione e la qualità dell’esibizione, abbattendo ogni barriera fisica e trasformando il centro urbano in una città-arena che potrà ospitare migliaia di persone, prefigurando il viaggio verso il 2027 di Pordenone Capitale Italiana della Cultura.

Il 20, quindi, dalle 19.30 – quando è atteso l’intervento del Presidente Sergio Mattarella al Teatro Verdi di Pordenone – il pubblico potrà usufruire innanzitutto della postazione in Piazza XX Settembre: le immagini saranno proiettate sulla facciata del Teatro Verdi. Ulteriori postazioni con maxi schermi dotati di impianti audio e video ad altissima definizione, connessi via satellite, saranno posizionati in Piazza Cavour/Via Mazzini, Largo San Giorgio e in Piazza della Motta.

Il Concerto per l’Italia del Volo sarà incentrato su un repertorio capace di unire generi e generazioni: i due tenori Piero Barone e Ignazio Boschetto e il baritono Gianluca Ginoble faranno dialogare la memoria storica della musica italiana con la sensibilità del pubblico giovane e giovanissimo, testimoniando la valenza universale della cultura musicale. La scaletta della serata spazierà dalla cifra autoriale del trio al repertorio del belcanto, alla tradizione della canzone italiana, in un melting di buona musica senza confini fra generi e generazioni.



L’incipit del concerto accenderà una suggestione speciale, con l’esecuzione dell’Inno d’Italia: le note di Goffredo Mameli come un gate musicale per stringersi in una Festa della cultura e della libertà, con lo sguardo già rivolto al 2027, quando Pordenone sarà a pieno titolo riferimento culturale del Paese. Il Volo sarà accompagnato a Pordenone dalla Zenith Orchestra, diretta dal M° Edmondo Mosè Savio. L’evento è un progetto a cura di Fondazione Pordenonelegge.it, promosso con il sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorati alle Attività Produttive e Turismo e alla Cultura e Sport – in vista di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027, con la collaborazione tecnica di Zenit srl Latisana.

La 27^ edizione di Pordenonelegge è promossa dalla Fondazione Pordenonelegge.it presieduta da Michelangelo Agrusti e diretta da Michela Zin, a cura di Gian Mario Villalta (Direttore artistico) con Alberto Garlini e Valentina Gasparet. Il programma ed eventuali variazioni sul sito pordenonelegge.it