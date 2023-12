Natale a Pordenone, eventi dal 21 al 27 dicembre

PORDENONE – Continua la magia del Natale a Pordenone, con la città illuminata e animata dalle proiezioni in 3D del videomapping sulla facciata esterna del teatro comunale Verdi.

Uno spettacolo per grandi e piccini che tiene tutti col naso all’insù, con video animazioni immersive visibili tutti i giorni dalle 20:30 all’una di notte fino al 7 gennaio 2024.

Da non perdere anche il Trenino delle Feste, che porta in giro per la città chi vuole godersi l’atmosfera e gli addobbi, comodamente seduto. Un tour in pieno stile natalizio e gratuito, che parte da piazza Cavour e percorre corso Vittorio Emanuele II, piazza Calderari, via San Marco, via Codafora, via Giardini Cattaneo, piazzetta del Portello, borgo Sant’Antonio, via Mazzini, via Damiani, via De Paoli, vicolo De Paoli, corso Garibaldi, via Cairoli, via Beato Odorico, viale Marconi, via Cavallotti, piazzale Ellero dei Mille, piazza XX Settembre.

I prossimi appuntamenti del trenino sono:

• 23 dicembre dalle 15:00 alle 20:00

• 24 dicembre dalle 15:00 alle 20:00

• 6 gennaio 2024 dalle 15:00 alle 20:00

• 7 gennaio 2024 dalle 15:00 alle 20:00

Come da tradizione, piazza XX Settembre rimane il cuore pulsante del Natale a Pordenone con il curatissimo Villaggio di Natale, la Casetta di Babbo Natale, le casette enogastronomiche e di artigianato.

Sorge qui il palco della musica, delle performance e delle esibizioni durante il periodo natalizio, con numerosi concerti, dj set, dirette radio e divertimento.

«Abbiamo pianificato importanti eventi natalizi -spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Pordenone, Alberto Parigi- come lo spettacolo della neve su piazza XX Settembre o la musica itinerante diffusa con la presenza di band in centro storico, nei giorni più “caldi” dello shopping: un modo per dare una mano alle attività commerciali cittadine».

In piazza i più giovani possono divertirsi sulla pista del ghiaccio, aperta tutti i giorni, il cui biglietto di ingresso è rimasto invariato rispetto allo scorso anno.

Presso la Casetta info point è possibile trovare tutte le informazioni relative al Natale in città.

Giovedì 21 dicembre

In biblioteca della Bastia del Castello di Torre alle ore 15:00 “Aspettando il Natale”, laboratorio per bambini dai 5 anni in su, a cura delle volontarie dell’Associazione Il Castello di Torre e alle ore 17:00 nella Sezione Ragazzi della Biblioteca civica di piazza XX Settembre laboratorio creativo “Prepariamo un magico Natale”, per bambini da 6 a 11 anni a cura di Eupolis.

La poesia delle note di Natale invade la Loggia del Municipio alle ore 17:00 con un concerto di giovani musicisti e all’Ex convento di San Francesco alle ore 20:30 vanno in scena musica, parole, immagini di “Fammi sentire in un sogno”, la proiezione del videoclip di Claire D., vincitrice del Premio Mia Martini 2020, trasmesso in diretta nazionale su Sky Tg24 in occasione della Giornata Internazionale dedicata ai malati di Alzheimer.

Venerdì 22 dicembre

Il fine settimana del Natale a Pordenone inizia alle ore 17:00 in Biblioteca civica nella sezione ragazzi con “Piccole parole di carta senza barriere. Speciale Natale”, letture ad alta voce accessibili a tutti i bambini da 3 a 6 anni. A cura delle bibliotecarie.

Sempre alle ore 17:00 inizia una serata di concerti che animeranno tutto il centro storico con la rassegna musicale Blues&Gospel on the Roads, la musica itinerante riempirà le vie del centro e i locali di Pordenone con i Revelation Gospel Project in Loggia del Municipio, i Seventh Note Gospel Ensemble in piazza XX Settembre e le Christmas Carol in piazza Cavour. Dalle ore 20:00 sul palco di piazza XX Settembre il sound di Dj Mookie.

Musiche di Natale dalla chitarra di Felicia Toscano e Luigi Picardi, i Contemporary Guitar Duo, nel concerto ad ingresso gratuito che terranno alle ore 18:30 nella chiesa della Santissima Trinità nell’ambito del Pordenone Acustica Festival.

Stefano Belisari, in arte Elio, cantante e musicista di Elio e le Storie Tese, sarà premiato alle ore 20:30 al teatro Verdi con il Premio Pordenone Musica 2023 e come baritono eseguirà arie di componimenti classici accompagnato da Roberto Prosseda al pianoforte.

Ancora musica, questa volta sacra, presente nelle colonne sonore del cinema, all’appuntamento delle 20:30 alla chiesa del Seminario vescovile, a cura dell’associazione musicale Gabriel Fauré e alle ore 20:45 all’ex convento di San Francesco concerto natalizio della Segovia Guitar Academy con i giovani solisti e l’EnArmonia Guitar Ensemble.

Ricordiamo che nella giornata di venerdì 22 dicembre la sosta è gratuita dalle 14:00 nei parcheggi multipiano Vallona, Oberdan, Candiani, Rivierasca, Tribunale, Corte del Bosco (resta escluso solo il Verdi).

Da sabato 23 a martedì 26 dicembre saranno gratuiti tutti i parcheggi, multipiano e su strada, tutto il giorno.

Sabato 23 dicembre

La mattina del sabato inizia alle ore 10:00 con “Giochiamo insieme sotto l’albero!, i laboratori creativi e le storie magiche proposte da Civico 17, un posto per giocare di Melarancia per bambini da 0 a 10 anni.

Alle 10:30 in sala Degan della Biblioteca civica, letture animate di fiabe popolari per bambini di ogni età a cura di Federica Guerra e Giovanni Buoro.

Alla scoperta della città, come ogni sabato, con le visite guidate gratuite proposte da “Scopri Pordenone”. Ritrovo alle ore 11:00 davanti alla Loggia del Municipio.

Tutta la magia del Natale a Pordenone si vivrà con lo spettacolo di neve che scenderà in piazza XX Settembre dalle ore 11:00 alle 23:00 grazie all’utilizzo di cannoncini posizionati sulla balaustra della Biblioteca civica. E dalle ore 19:00 dj set con Ale Zec.

A partire dalle ore 11:00 il Coro Polifonico S. Antonio Abate si esibirà fra le strade del centro città in un concerto itinerante che percorrerà corso Garibaldi, attraverserà piazza Cavour, con tappa finale in piazza XX settembre.

Lungo il percorso ci saranno delle tappe canore a tema natalizio, accompagnate da momenti di improvvisazione.

Verso le ore 12:30 nel quartiere Pordenone Nord – Sacro Cuore Babbo Natale andrà in visita a Casa Colvera e agli ospiti A.N.F.F.A.S, farà gli auguri e porterà loro dei doni.

I baby care e i laboratori gratuiti per bambini da 3 a 10 anni di Melarancia riprendono alle ore 15:00 nella sezione Ragazzi della Biblioteca civica, così come il laboratorio per bambini dai 5 anni in su “Aspettando il Natale”, in biblioteca della Bastia del Castello di Torre.

Il tradizionale concerto di Natale è come sempre affidato agli strumenti della Filarmonica Città di Pordenone, che allieteranno piazza XX Settembre dalle ore 17:00 con le note e gli arrangiamenti dei tradizionali Canti Natalizi e alcune colonne sonore più famose.

Alle ore 18:00 è la volta del ritorno degli amati Funkasin! La street band proporrà un live show itinerante dinamico, itinerante, energico e coinvolgente lungo le vie del centro città.

I 18 elementi coinvolgeranno il pubblico in una performance carica di energia, sulle note funk, pop, disco e rock delle hit più famose, per poi raggiungere il main stage di piazza XX Settembre dove si uniranno alla musica di Ale Zec Dj.

Ricordiamo che nella giornata di sabato 23 dicembre la sosta è gratuita in tutta la città, sia nei parcheggi multipiano in struttura che nei parcheggi blu su strada.

Domenica 24 dicembre

La Vigilia di Natale propone alle ore 15:30 “Giochiamo insieme sotto l’albero!, i laboratori creativi e le storie magiche di Melarancia-Civico 17, un posto per giocare per bambini da 0 a 10 anni.

Non è Natale senza le “carole” della tradizione anglosassone, quindi alle 16:30 appuntamento con la Filarmonica Città di Pordenone e il suo “Natale con i Walking Xmas”, una passeggiata musicale lungo le vie del centro per portare gli auguri in musica a tutti coloro che saranno di passaggio.

Nel quartiere di Villanova, Babbo Natale consegna i doni porta a porta dalle ore 18:30 e in piazza XX Settembre gli auguri li fa la Wideline Radio in diretta dalle 18:30 direttamente dalle Casette per l’intera serata della Vigilia.

Martedì 26 dicembre

Il Santo Stefano del Natale a Pordenone propone “Il Natale dei Classici – Leggende e Tradizioni”, un viaggio fra racconti, festeggiamenti e usanze, alla riscoperta delle tradizioni legate alle celebrazioni del Natale in uno spettacolo teatrale diretto da Silvia Lorusso Del Linz con Viviana Piccolo e Francesco Cevaro, musiche di Davide Ceccato.

Mercoledì 27 dicembre

Viaggio tra storie popolari in Biblioteca alle ore 17:00, quando Ortoteatro porterà il Cantastorie Fabio Scaramucci a raccontare storie popolari e meravigliose di fate, orchi, magie, incantesimi, principesse rapite e animali fantastici.

La rassegna Pordenone Acustica Festival propone alle ore 18:00 alla chiesa della Santissima Trinità in via delle Grazie la chitarra classica di Ciro Carbone e la sua musica napoletana.

Alle 20:45 all’ex convento di San Francesco si esibirà in concerto il quartetto d’archi Moody, con musiche di A. Vivaldi, J. S. Bach, W. A. Mozart, G. Tartini, F. Schubert, E. Elgar.

Si rinnova, a grande richiesta, la “Nanna al Museo. Occhio al dettaglio!” una fantastica avventura per bambini che passeranno una notte al Museo civico d’arte, con attività e giochi per tutta la famiglia, in cui i bambini si trasformeranno in piccoli esploratori notturni e proveranno la suggestione di “vivere” il museo di notte. Iscrizioni entro giovedì 21 dicembre.

Per dettagli, prenotazioni ed eventuali modifiche del programma consultare il sito comune.pordenone.it/natale