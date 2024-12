Natale a Pordenone, eventi dal 31 dicembre all’Epifania

PORDENONE – Pordenone si illumina di magia per il Natale 2024 con un programma ricco di eventi pensati per grandi e piccini. Dal 29 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, la città si trasforma in un magico villaggio natalizio, offrendo un’ampia gamma di attività culturali, musicali, teatrali e di intrattenimento. Di seguito alcuni tra gli eventi in programma dal 31 dicembre al 6 gennaio.

MARTEDÌ 31 DICEMBRE

Mercato straordinario in centro città che sostituirà quello di mercoledì 1° gennaio, giorno di Capodanno.

Tornano le “Avventure Natalizie” per bambini alla scoperta dei Musei Civici cittadini: l’archeologico di Torre, quello di storia naturale intitolato a Silvia Zenari e il civico d’arte nella prestigiosa sede di Palazzo Ricchieri. Attività e laboratori dalle ore 8:30.

Alle ore 16:00 al teatro comunale Giuseppe Verdi, il tradizionale Concerto di fine anno, con l’Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale ucraina di Kiev.

In piazza XX Settembre si balla dalle ore 20:45 per il conto alla rovescia del Capodanno a Pordenone. Grande festa con l’irresistibile spettacolo di musica dance anni ’70 dei Boney M. Xperience. Prima e dopo il concerto si balla con Marco Lucchini DJ e DB Brown, presentati dallo speaker Gilberto Zorat.

GIOVEDÌ 2 GENNAIO

Nuove “Avventure Natalizie” attendono i bambini alla scoperta dei Musei cittadini: l’archeologico di Torre, quello di storia naturale intitolato a Silvia Zenari e il civico d’arte nella prestigiosa sede di Palazzo Ricchieri. Attività e laboratori dalle ore 8:30.

Alle ore 17:00 presso la sala Degan della Biblioteca Civica “Letture per l’anno nuovo. Un piccolo, grande Natale”, letture animate per tutti i bambini che amano la magia delle feste. A cura di Federica Guerra.

Alle ore 17:00 al Centro per le famiglie di corso Garibaldi 8 “Quali sono i corpi giusti e chi lo decide?” incontro del 1° primo modulo del “Progetto 3×3: Noi e gli Altri”, sui temi dell’ageismo, grassofobia e abilismo.

VENERDÌ 3 GENNAIO

Le “Avventure Natalizie” attendono i bambini alla scoperta dei Musei cittadini: l’archeologico di Torre, quello di storia naturale intitolato a Silvia Zenari e il civico d’arte nella prestigiosa sede di Palazzo Ricchieri. Attività e laboratori dalle ore 8:30.

Alle ore 10:00 appuntamento in corso Garibaldi 8, sede di Famiglie in corso, con le “Letture di fiabe natalizie” per bambini da 0 a 6 anni, a cura del progetto “Matilda, mi racconti una storia?”.

Alle ore 17:00 presso la sala Degan della Biblioteca Civica “Letture per l’anno nuovo. Carosello di storie”, letture animate per tutti i bambini che amano la magia delle feste. A cura di Federica Guerra.

Alle ore 20:45 all’ex convento di San Francesco “Genesi del rigenero”, spettacolo teatrale sulla storia del riciclo attraverso una moltitudine di altre storie.

Alla Chiesa del Beato Odorico “Natale con grandi interpreti, tra antico e moderno”, concerto con Gianluca Libertucci e Franco Mezzena.

Al Nuovo Cinema Don Bosco, sempre alle ore 20:45, “Magia con gli Oscar” show di illusionismo sulle note dei più grandi capolavori del cinema, per incantare adulti e bambini.

SABATO 4 GENNAIO

Alle ore 10:00 e alle ore 15:30 baby care, laboratori creativi e storie magiche per bambini 0-10 anni, con Melarancia al Civico 17 – Un posto per giocare, in viale Dante.

DOMENICA 5 GENNAIO

Alle ore 15:30 baby care, laboratori creativi e storie magiche per bambini 0-10 anni, con Melarancia al Civico 17 – Un posto per giocare, in viale Dante.

Alle ore 19:30 appuntamento con “La mente di Tetsuya” in piazza XX Settembre, per rivivere tutte le sigle più iconiche dei cartoni animati giapponesi.

Alle 19:30 fiaccolata per le vie del quartiere di Villanova e a seguire falò epifanico “Pan e Vin” organizzato dall’associazione Festa in Piassa.

Alle 20:00 falò epifanico “Pan e Vin” in Comina organizzato dall’associazione Panorama.

LUNEDÌ 6 GENNAIO

Ultimo giorno della rassegna Natale a Pordenone 2024, che chiude la programmazione degli eventi in città.

Ore 9.00 “La Befana del Vigile”, un evento che richiama la tradizione degli anni ’50, quando il giorno della Befana, i vespisti ringraziavano i vigili urbani per il lavoro svolto nell’arco di tutto l’anno, donando loro omaggi natalizi. L’intento del Vespa Club Pordenone è di rievocare questa storica usanza, come segno di riconoscimento verso il corpo della polizia municipale di Pordenone.

Partenza da Piazza della Motta e partenza alla volta di Cordenons. Rientro alle ore 11.00 per la consegna dei doni a Pordenone in Piazzetta Cavour e proseguire con una “sfilata” di Vespe verso il Municipio, attraverso Corso Vittorio Emanuele II.

Alle 15:30 “La Befana viene giù dal Campanile” di Piazza S. Marco. Il Comando dei Vigili del Fuoco farà scendere dal campanile del Duomo la “vecia” che attraverserà in volo tutta la piazza. Dolci sorprese saranno distribuite ai più piccoli. L’evento sarà accompagnato dalla musica della scuola di SiNota con un live dello “Junior Clarinette ensemble”.

Alle ore 16:30 “Orazio, l’ultimo conte de Cusan”, spettacolo teatrale all’Oratorio della Parrocchia San Giuseppe in via Tiepolo a Borgomeduna.

Dalle ore 18:30 in piazza XX Settembre, serata “Karaoke e Juke Box Def Trio”.

