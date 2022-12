Natale a Pordenone, gli eventi dal 14 al 16 dicembre

PORDENONE – Natale a Pordenone: questi gli eventi dal 14 al 16 dicembre.

Mercoledì 14 dicembre

Il Natale a Pordenone procede a grandi passi con la programmazione giornaliera. Mercoledì alle ore 15:30 all’Auditorium della Casa dello Studente Zanussi l’incontro con l’assessore Guglielmina Cucci sul “Benessere, cura e attenzione alla salute. Terza età e invecchiamento attivo”, a cura dell’Università della Terza Età. Alle ore 18, sempre in Biblioteca civica, sala Degan, presentazione del romanzo di Paolo Venti “Le figlie dell’Orsa” (Morganti editore).

Chiude la giornata il maxi schermo in piazza XX Settembre per la semifinale dei Mondiali di Calcio Francia / Marocco alle ore 20 e all’Ex Convento di San Francesco alle 20:45 Christmas in song, concerto all’insegna della musica moderna dal repertorio natalizio con protagonisti gli allievi della Scuola di Musica Polinote.

Giovedì 15 dicembre

Dalle ore 8:30 in piazza Don Lozer a Torre l’Associazione Torre offrirà a tutti il caffè con la Super Moka di TorreFazione, che propone una raccolta fondi destinata a progetti di sostenibilità ed inclusione.

Alle 15 nella biblioteca di quartiere della Bastia del Castello di Torre “Aspettando il Natale”, laboratorio per bambini dai 5 anni. Alle ore 18 in sala Degan della Biblioteca civica presentazione del libro “Sono solo un trascrittore. Bohumil Hrbal, racconti di un pábitel”, raccolta di testi narrativi sullo scrittore ceco Bohumil Hrabal a cura di Atelier di lettura, con interventi di Livia Cappella, Anna Ciuffreda, Lorella Fiorot, Ivana Miotto, Lorenza Moro e Andrea Trangoni.

Alle ore 20:30 al Teatro comunale Verdi concerto “Premio Pordenone Musica Cecilia Gobbi”, con l’Orchestra del Teatro Lirico G. Verdi di Trieste e alle 20:45 all’Ex Convento di San Francesco il concerto natalizio di Polinote “Christmas in song”.

Venerdì 16 dicembre

Il fine settimana del Natale a Pordenone inizia alle ore 15:30 all’Auditorium “Lino Zanussi” del Centro Culturale Casa A. Zanussi della Casa dello Studente con “Il canto dell’Anima”, concerto di musiche di Brahms e Bruch a cura del Festival Internazionale di Musica Sacra.

Dalle ore 17 in piazza XX Settembre si esibiranno le giovani band pordenonesi selezionate nel concorso “Young Corner” e alle 18 alla Bastia del Castello di Torre arte in movimento con l’associazione Tandem e il suo “2+1= Tandem”.

Alle ore 17 in Biblioteca civica nella sezione ragazzi letture ad alta voce per i bambini dai 3 ai 6 anni con “Piccole parole di carta”, alle ore 18 alla Casa della Musica in piazza della Motta musica e immagini con il pianista Roberto Turrin e “Piano & Movie”. Alle ore 19 nella

Chiesa del Beato Odorico meditazione musicale dell’Ensemble Incontrà con “Splendor Luci. Veni et illumina” e dalle 19:30 alle Casette di Piazza XX Settembre si balla con House Xmas di BertDJ Christmas Music Festival.

Alle ore 20 tutti invitati alla scuola primaria De Amicis a Borgomeduna per i “Racconti sotto le stelle” e sempre a Borgomeduna alle 20 in Auditorium il concerto di Natale “Faran-Do-La e Fa diesis”.

Alle 20:30 nella Chiesa di San Francesco in via Cappuccini il concerto dei cori parrocchiali “ DO,RE,MI….Fa buon Natale!”, all’Auditorium dell’Istituto Vendramini l’incontro di teologia “L’anima mia magnifica il Signore”, con Fulvio Ferrario.

Alle 20:45 in sala Degan della Biblioteca civica proiezione e racconto di viaggio su “Islanda. Pelle di ghiaccio, cuore di fuoco”, a cura di Danilo Breda. Ore 21 appuntamento all’Ex Convento di San Francesco con lo show di Francesco Tizianel del suo tour nazionale Carillon, per il Christmas Guitar Festival.

Per info, dettagli e prenotazioni consultare il sito comune.pordenone.it/natale