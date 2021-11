Natale a Pordenone, una città di luce e stelle dal 4 dicembre

PORDENONE – Presentato stamattina, 26 novembre, in conferenza stampa il ricco programma del Natale a Pordenone, una città di luce e stelle. Più di 200 appuntamenti concentrati nelle tre piazze centrali di Pordenone: XX Settembre, della Motta e Risorgimento, ma anche nelle vie del centro e nei quartieri, nelle biblioteche e nei teatri, nei musei e nei locali della città dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.

A presentarla ufficialmente alla stampa, il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, l’assessore alla Cultura Alberto Parigi, il vicesindaco e assessore alla Sicurezza e Commercio Emanuele Loperfido e il responsabile dell’associazione Sviluppo e Territorio Andrea Malacart.

Dal 4 dicembre al 9 gennaio 2022 un natale di luce e di stelle colorerà con più di 200 appuntamenti le tre piazze centrali di Pordenone, XX Settembre, della Motta e Risorgimento, le vie del centro e i quartieri, le chiese e le piazze, le biblioteche e i teatri, i musei e i locali della città. Eventi, installazioni artistiche, concerti, spettacoli, teatro, tanta musica e grandi mostre ed esposizioni d’arte, ma anche casette enogastronomiche dove assaggiare i prodotti tipici del territorio, presenti in tutte e tre le piazze. Ritorna la tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza XX Settembre e un percorso alla scoperta di diversi e creativi presepi, come quello di sabbia di Lignano Sabbiadoro.

Attività ed intrattenimento per bambini con gli spettacoli e i laboratori nelle biblioteche di quartiere, nei musei e al Paff!. Negli spazi della Biblioteca Civica torna il Bosco degli Elfi, con allestimenti scenografici, giochi, laboratori e attività a tema. Un servizio dedicato ad animazione e babysitting per divertirsi in libertà mentre i grandi fanno shopping, con i negozi del centro aperti tutte le domeniche. Più di un albero di Natale verrà acceso a Pordenone, non solo in piazza XX Settembre ma anche in piazza della Motta, in piazza Lozer a Torre e a Villanova; tornano i tradizionali mercatini con prodotti alimentari tipici italiani nelle tre piazze cittadine: tutti i giorni in piazza XX Settembre, eccetto lunedì e martedì in piazza Risorgimento e nella bellissima piazza della Motta, appena riqualificata sotto l’aspetto urbanistico.

Gli appuntamenti in calendario inizieranno la mattina di sabato 4 dicembre con attività per bambini in diversi sedi cittadine, in attesa dell’avvio ufficiale alle 18 in piazza XX Settembre con la rassegna dei canti degli alunni della scuola primaria “A. Rosmini” e secondaria di primo grado “G. Lozer”, che precederà l’accensione delle luci del tradizionale albero di Natale. Verrà anche aperta ufficialmente la pista di pattinaggio sul ghiaccio (prime due ore gratuite).

A suggellare la giornata inaugurale sarà il dj set Ossana, uno show video-musicale a 360° in piazza XX Settembre. La vigilia di Natale, con ritrovo al Laghetto del parco di San Valentino, alle ore 22.15 verrà acceso il Presepe galleggiante e organizzata una fiaccolata degli apneisti dall’associazione Naonis aPNea A.S.D, accompagnata dalla musica delle Cornamuse Friulane. A seguire, un breve momento di raccoglimento, preghiera e benedizione del Vescovo della diocesi di Concordia-Pordenone Mons. Giuseppe Pellegrini. La musica invaderà tutta la città con concerti per tutti i gusti, dislocati in centro e nei quartieri, e le chiese ospiteranno concerti corali di musica sacra tradizionale e classica.

Il Capodanno di Pordenone si scatenerà con l’esplosiva vitalità del Disco inferno Night in piazza XX Settembre, per lasciare poi il campo alla Befana e ai tradizionali falò; mentre il Teatro Verdi accoglierà il 2022 con un grande concerto di fine anno sulle note della Kharkiv Philarmonic Orchestra.

Un cartellone di eventi tutto da gustare, che farà contenti grandi e piccini, per vivere assieme lo spirito più autentico del Natale nella città addobbata a festa con luci e stelle. Realizzato dal Comune di Pordenone in collaborazione con Sviluppo e Territorio, con il sostegno di un pool di sponsor istituzionali e privati, assieme alle associazioni, alle parrocchie e ai quartieri cittadini.