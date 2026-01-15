Neonis a Fagagna per vendicare il ko dell’andata.

Tutte le partite hanno significato, anche l’ultima di campionato. Figuriamoci poi se l’avversario è quello che ti ha battuto a domicilio un girone fa e ti ha regalato l’unica sconfitta dell’anno. Così la Neonis approccia terza giornata del ritorno di serie C, che la vede in trasferta sabato sera alle 19:45 sul campo della Collinare Fagagna, per l’arbitraggio della coppia giuliano-pordenonese Luchesi e Meneguzzi.

Un match interessante non solo per la fame di vendetta dei pordenonesi, ma anche per verificare i loro progressi contro un tipo di squadra più indigesta delle altre, per la loro capacità di tenere basso il ritmo, intasando l’area sotto canestro e sfidando gli avversari a cercar fortuna dall’arco. In attacco, poi, all’andata i due califfi Ferrari ed Ellero furono immarcabili segnando a ripetizione e creando canestri facili per i compagni.

È vero che il Fagagna di tredici partite fa è la brutta copia della squadra scintillante di allora. La vittoria casalinga contro Corno di Rosazzo ha spezzato una serie negativa di 6 sconfitte, che ha precipitato i collinari in piena zona playout, ma campioni come Ferrari non giocano mai per perdere.