Neonis all’esame U19 Cividale

La Neonis Vallenoncello prosegue nella marcia di avvicinamento ai playoff di C: alle 19:00 di sabato ospita nella seconda di ritorno gli enfant prodiges dell’U19 di Cividale del Friuli.

I ducali sono al quinto posto in graduatoria, con un bilancio di 8 vinte e 6 perse, e sono per distacco la migliore delle tre seconde squadre presenti nel girone (oltre a loro, Udine e Trieste). Come non bastasse, nelle ultime 8 partite ne hanno vinte 7, e a casa loro crearono grossi problemi alle Aquile, perdendo solo di 1 punto.

Non è un match qualunque, quello che verrà arbitrato dalla coppia Dalibert (Trieste) e Cotugno (Udine), ma la Neonis nel corso del girone è molto cresciuta, ed ha le armi per governare anche questo match, come già dimostrato contro l’APU Udine una settimana orsono (a parte il blackout degli ultimi 3 minuti).

Rispetto alla prima di ritorno, poi, Vallenoncello recupera dall’influenza Crestan, l’equilibratore della squadra. Ci sono quindi tutte le premesse per due ore divertenti e, soprattutto, di bel basket.