Neonis battuta ad Ormelle sul filo di lana

luca Zigiotti
By luca Zigiotti

Tanto tuonò che piovve: dopo 16 vittorie di fila la Neonis esce sconfitta 68-65 dal campo dell’Ormelle, in quella che è stato un vero e proprio anticipo della finale promozione.

I trevigiani, alla loro migliore prestazione della stagione, hanno da subito aggredito il match, con una difesa molto fisica, che ha messo in difficoltà l’attacco di Vallenoncello (Kuvekalovic tenuto sotto i 10 punti per la prima volta in stagione). Ciononostante, una bomba di Brusamarello dava il + 5 alla Neonis dopo il primo quarto.

Il vantaggio ospite proseguiva fino al 29-23 con 4’ da giocare nel secondo quarto, quando Ormelle piazzava un break di 16-1 che avrebbe steso chiunque. Tutti, ma non la Neonis, che nonostante due dubbi antisportivi nel terzo quarto a fine periodo riacciuffava i locali sul 51-51.

L’ultimo periodo vedeva Ormelle controllare l’inerzia del match, e toccare il +7 sul 66-59 a 2’ dalla sirena: ma ancora una volta i trevisani non avevano fatto i conti con lo smisurato orgoglio dei pordenonesi, che con Girardo a 48” sbagliavano il libero del possibile pareggio. Nell’azione successiva una chiamata arbitrale assai dubbia assegnava ad Ormelle una palla uscita dal campo, e dopo il time out Bovolenta chiudeva da sotto il 68-65 interno con soli 4’’ da giocare. Game set and match.

Vallenoncello torna a casa da Ormelle con la consapevolezza di essere almeno alla pari anche con la miglior versione della miglior squadra del girone, e avendo imparato molto degli avversari, in vista di un probabile incontro ai playoff.

