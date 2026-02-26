Neonis obbligata alla vittoria ospitando il Basket Trieste

Dopo le battute d’arresto rimediate a Ormelle e contro Spilimbergo, il calendario offre subito alla Neonis una pronta occasione di riscatto.

Le Aquile di Vallenoncello ospiteranno infatti sabato sera alle 19:00 il Basket Trieste, attualmente in decima posizione con 9 vittorie in meno dei pordenonesi, in una gara diretta dal duo naonian-giuliano Colombo (Pordenone) – Luchesi (Trieste).

I presupposti per una vittoria di Vallenoncello, Vallenoncello, importante per riprendere con fiducia la strada verso i playoff, ci sono tutti: all’andata la Neonis si impose al PalaRubini di 23 punti, e Kuvekalovic e compagni avranno certo la benzina supplementare della voglia di rivalsa dopo due sconfitte di fila.

Può essere la gara giusta per consentire a KKK Kuvekalovic di consolidare il trono di miglior marcatore del girone e di scalare qualche posizione nella classifica nazionale: oggi è decimo, con 21,8 punti a partita.