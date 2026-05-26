di anni 85
Ne danno il triste annuncio la moglie Lucia,
i figli Daisy e Ermes.
I funerali si svolgeranno giovedì 28 maggio alle ore 15:00
nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie,
ove il caro Sergio giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto,16.
Mercoledì 27 c.m. alle ore 19.00 si reciterà il santo rosario in Santuario.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Sergio Finotto Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo