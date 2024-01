NEONIS Sblocca il tuo futuro: evento gratuito per il futuro dei giovani con Gigi Datome

PORDENONE – Si è svolta in sala consigliare la presentazione di NEONIS Sblocca il tuo futuro, iniziativa organizzata con l’intento di aiutare i giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro, creando un punto d’incontro tra gli studenti e le aziende del nostro territorio.

L’appuntamento per questa primissima edizione è fissato per venerdì 2 febbraio 2024 nell’esclusiva location del Teatro Verdi a Pordenone dove, dalle 8.15 alle 12.45, saranno protagonisti i ragazzi di 4^ e 5^ superiore di alcuni Istituti Tecnici e Professionali di Pordenone, della sua provincia e di Portogruaro, che si interfacceranno con numerose aziende e con le industrie più importanti del territorio.

​L’evento si struttura in due momenti distinti.

Il primo è dedicato all’orientamento al mondo del lavoro, durante il quale le circa 30 aziende partecipanti avranno l’opportunità di interagire con gli studenti degli istituti tecnici superiori che aderiscono al progetto, facilitando l’incontro tra la domanda di talento qualificato e l’offerta formativa territoriale.

​

Il secondo momento è un talk motivazionale che vuole essere d’ispirazione ai giovani, ma non solo, essendo aperto anche alla cittadinanza previa iscrizione sul sito www.neonis.it.

Vi parteciperanno alcuni ospiti speciali del mondo dello sport e del digitale, che condivideranno le loro storie di successo dimostrando come sia necessario applicare anche nel proprio percorso lavorativo valori importanti quali la costanza, lo spirito di sacrificio, l’impegno e la passione.

Un’esperienza quindi per conoscere le storie di chi ce l’ha fatta: Gigi Datome, leggenda italiana del basket che ha militato anche in NBA, il Content creator e Youtuber Luis Sal e il podcaster e conduttore radio Gianluca Gazzoli.

La regia dell’evento è affidata al giornalista Sky Alessandro Bonan.

​NEONIS è nato dall’idea di Ruggero Tajariol, titolare dell’azienda azzanese 2R Impianti, che afferma con emozione: «Con il primo evento NEONIS desideriamo accendere l’entusiasmo nei giovani in una fase cruciale della loro vita, in cui le decisioni di carriera prendono forma. Ma non solo: conosco personalmente le difficoltà che le aziende del territorio affrontano quotidianamente per trovare e coltivare talenti con cui crescere.

Per questo ho voluto progettare qualcosa di concreto, che potesse veramente mettere in connessione questi due mondi, offrendo un’opportunità di incontro ma anche un momento unico da ricordare per sempre, grazie alla partecipazione di ospiti speciali che condivideranno le loro storie ispiratrici».

​NEONIS vuole creare un’opportunità di network per le aziende presenti, offrendo loro l’occasione per stringere legami professionali grazie ai quali misurarsi e fare squadra, giocando insieme per un risultato comune: creare e sostenere una nuova cultura del lavoro, aiutando l’ingresso e la formazione dei professionisti di domani nel mondo del lavoro.

​«Moltissime iniziative – spiega l’assessore alle attività produttive Morena Cristofori – cercano di mettere in contatto il mondo del lavoro con quello dei giovani, ma Neonis si differenzia dai recruiting day in quanto rappresenta un momento di incontro tra i ragazzi delle scuole e vari dipendenti delle aziende del territorio, i quali racconteranno le loro mansioni, i loro impegni quotidiani, le responsabilità che affrontano ogni giorno.

Un evento innovativo che punta alla ricerca e alla valorizzazione dei talenti nascosti e che vuole mettere in luce quelle qualità che molto spesso i tradizionali collegamenti tra lavoro e scuola non riescono a far emergere. Talenti che sfuggono ai voti e alle classifiche ordinarie e che, quando coltivati, possono far crescere nei giovani grande entusiasmo e passione per un determinato percorso lavorativo e professionale».

​

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche i main sponsor Huawei, nella persona di David Molina, e Sonepar Italia, rappresentata da Marco Trentin.

Questo il programma di venerdì 2 febbraio:

8.00 Accoglienza studenti

8.30 Attività di avvicinamento al mondo del lavoro (riservata alle scuole aderenti)

Presentazione delle aziende partecipanti

10.00 Preparazione all’evento

10.30 Talk ad accesso gratuito previa iscrizione sul sito www.neonis.it con Gigi Datome, Luis Sal, Gianluca Gazzoli e Alessandro Bonan: condivisione delle esperienze di vita lavorativa, approccio al mondo del lavoro e ai percorsi di crescita professionale, interventi e confronto aperto

12.30 Chiusura attività, premiazioni e saluti

Entro il 2025 l’obiettivo è di replicare il format anche nelle città di Udine, Trieste e Treviso.

L’evento è patrocinato dal Comune di Pordenone e dal Consorzio Ponterosso.