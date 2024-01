New York, Paul Auster and me: incontro con il fotografo Rotelli il 31

PORDENONE – New York, Paul Auster and me. E’ il titolo dell’incontro con il fotografo

Euro Rotelli, in programma mercoledì 31 gennaio alle 18.30 nella Sala Degan della biblioteca civica, in piazza XX Settembre.

L’incontro, promosso dal Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, vedrà l’introduzione di Giancarlo Torresani (critico e storico della fotografia). Dialogherà con l’autore Cristina Savi

(giornalista).

New York, Paul Auster and me

nasce da un’idea del fotografo Euro Rotelli,

dopo la coinvolgente lettura dei libri di Paul Auster e gli incontri con lo scrittore a Brooklyn.

Euro Rotelli accompagna il lettore in una perlustrazione emotiva della città,

durata tre anni.

Guidato dalla propria sensibilità

e dai personaggi dei libri di Paul Auster,

attraverso fotografie e diario personale,

ritrae l’intima essenza di una New York

non convenzionale,

quella realmente vissuta dal melting pot

dei suoi abitanti.

Un percorso iconico per i lettori dello scrittore newyorchese e per quanti provano forti sentimenti per questa città.