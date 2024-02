Grande successo per “New York, Paul Auster and me” di Euro Rotelli

PORDENONE – NEW YORK, PAUL AUSTER AND ME, libro fotografico realizzato da Euro Rotelli per Postcart Edizioni, è stato presentato in sala Degan, alla Biblioteca di Pordenone.

L’incontro, organizzato dal Circolo della Cultura e delle Arti Pordenone, è stato introdotto dallo storico e docente della fotografia Giancarlo Torresani che ha ripercorso il legame storico tra letteratura e arte, fino a questo libro realizzato da Euro Rotelli con parole e immagini che ci guidano in quella città unica che è New York in una simbiosi con tra l’autore e i personaggi dei libri di Paul Auster.

La giornalista Cristina Savi ha dialogato con Rotelli ponendogli domande riguardanti le motivazioni che l’hanno spinto a realizzare questo progetto, il suo rapporto e gli incontri con Paul Auster e letto alcuni passi del libro.

Alla fine dell’emozionante incontro durante il quale Euro Rotelli ci ha trasmesso con trasporto le sue sensazioni ed esperienze di quell’intenso “viaggio” durato tre anni, l’editore e disegnatore Claudio Corrivetti di Postcart Edizioni ha interpretato New York con un suo disegno sulla pagina del libro insieme alla firma di Euro Rotelli.

In conclusione della serata Elena Cantori, della galleria EContemporary di Trieste che rappresenta Euro Rotelli, ha presentato le prossime mostre che accompagneranno il libro e altre personali dell’artista.

Ringraziamo di cuore tutti i componenti del Circolo della Cultura e delle Arti per l’invito e l’organizzazione e in particolare Gianna Buongiorno e il presidente Maurizio Pertegato, oltre tutte le persone che hanno partecipato e collaborato con alla presentazione e, non ultimo, un grazie al pubblico numeroso e caloroso che ha gremito la sala e partecipato attivamente all’incontro.

D.C.