Nonis 1953, domenica 20 ottobre evento con ospite speciale

PORDENONE – Domenica 20 ottobre in occasione di Incontriamoci a Pordenone dalle 16.00 alle 19.00 nel bellissimo negozio Nonis 1953 trasferitosi in Corso Garibaldi 7/A a maggio di quest’anno, ci sarà un evento con un ospite speciale, un artista e calligrafo, un artigiano e ceramista del cuore.

Antonio Visentin, bassanese di origine sarà presente tutto il pomeriggio per decorare le sue opere su richiesta dei clienti che passeranno in negozio e che potranno scegliere un nome, un’immagine, una dedica, un decoro per un cuore da regalare alla persona del cuore.

Alle ore 18 l’arte incontrerà il vino!

Ad Antonio si aggiungerà la preziosa presenza di Anna Brisotto titolare della Cantina San Simone, sommelier e Donna Del Vino che ci condurrà in una degustazione guidata di tre vini speciali prodotti dalla Cantina.

– Metodo Classico brut nature Perlae Zero

– Pinot Grigio Ramato

– Prosecco doc limited edition con le bellissime bottiglie colorate diventate famose

Prenotate il vostro cuore

Prenotate il vostro bicchiere

Anna, Asia, Antonio e Dario vi aspettano

https://www.facebook.com/Nonis1953

https://www.facebook.com/SanSimoneWinery

https://www.instagram.com/nonis_1953/profilecard/?igsh=MW15Z241emF5dTFueQ%3D%3D

Gianna Buongiorno