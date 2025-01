Nuova postazione di Book Crossing a Parco Galvani

PORDENONE – Sarà presto installata in città la 5° postazione di Book Crossing. A stabilirlo è stata la Giunta durante l’ultima seduta. Approfittando di tale occasione, l’Amministrazione aggiornerà il regolamento relativo alla distribuzione dei libri presenti in quelle che sono definite affettuosamente da tutti come le “casette”, oggi gestite dalla Proloco. Grazie a queste strutture, che contribuiscono alla diffusione della cultura tra i cittadini di tutte le età, si sono raggiunti numeri decisamente positivi.

​«Il Book Crossing – spiega Nadia Lorenzon, una dei 5 volontari della Proloco Pordenone impegnati nel servizio – registra in città lo scambio di 400 libri al mese e nel 2024 ha raggiunto i ben 5.650 libri condivisi tra i cittadini. In 7 anni – continua Lorenzon – da quando cioè la gestione del servizio è in mano alla nostra associazione, sono stati consultati dagli utenti quasi 12 mila libri, un numero sicuramente in difetto in quanto non tutti i lettori registrano la presa di un libro, riposizionandolo subito dopo nella stessa casetta».

​Come funzione il servizio? È presto detto. Chiunque può aprire una delle 4 casette presenti a Pordenone, scegliere un libro, prelevarlo, leggerlo e poi riportarlo in un’altra casetta – non solo della nostra città! – al fine di differenziare l’offerta per tutti gli utenti. Secondo il regolamento, chi preleva un testo dovrebbe entrare nel sito www.bookcrossing.com e dichiarare in quale casetta lo si lascia.

​Tutti possono usufruire di tale servizio gratuito e soprattutto possono lasciare nuovi libri a disposizione di tutti. Sarà poi compito dei volontari della Proloco registrare e timbrare i nuovi libri, cosicché non siano rivendibili nei mercatini dell’usato.

​«È una grande soddisfazione per la Proloco – continua Nadia Lorenzon – poter contribuire alla diffusione della cultura della nostra città e poter svolgere un servizio dedicato alle tante persone a cui piace leggere. Nella casetta presso il parco San Valentino abbiamo posizionato diversi libri per bambini e ci siamo accorti con gioia che spesso le mamme li leggono ai bimbi durante i momenti di svago al parco, riposizionandoli nella casetta al momento del rientro a casa».

​«Pordenone – afferma il vicesindaco reggente Alberto Parigi – è a tutti gli effetti una città amante dei libri. Questo percorso si conferma e si consolida ancora una volta grazie alla vitalità delle associazioni come la Proloco che, assieme al Comune, segue questa attività di Book Crossing. Il fatto che Pordenone ami i libri e la lettura è dimostrato anche dai riconoscimenti che la nostra Biblioteca ha ricevuto per le iniziative di Lettura senza barriere».

Attualmente le casette sono presenti in piazza XX Settembre, in piazzale Ellero dei Mille, presso la Stazione dei treni e al parco San Valentino. Nei prossimi giorni l’assessore al verde e all’ambiente Mattia Tirelli effettuerà un sopralluogo a Parco Galvani per stabilire il luogo più adatto al posizionamento di questa quinta casetta, che sarà riempita anche con fumetti e libri che si collocano perfettamente nel contesto culturale del parco.

​«L’intenzione dell’Amministrazione – afferma l’assessore Tirelli – è quella di rafforzare il legame tra il verde e la cultura anche attraverso questa attività che sta avendo molto successo tra i cittadini, i quali hanno recepito la funzione delle casette e ne fruiscono con soddisfazione».