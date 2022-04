Nuova scuola Lozer: un tavolo permanente monitorerà i lavori

PORDENONE – I primi scavi, hanno dato l’avvio ai lavori per la realizzazione della nuova scuola Lozer nel quartiere di Torre.

Per monitorarne le fasi, oggi è stato costituito, e riunito, il tavolo permanente di conformazione e coordinamento composto dal sindaco Alessandro Ciriani, dall’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Cabibbo, dalle figure professionali esterne, progettisti, responsabili dell’ impresa incaricata, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza, dai dirigenti tecnici del settore lavori pubblici ed amministrativi dell’Ufficio scuola del Comune e dai dirigenti scolastici dell’Istituto.

Lo scopo è preciso; interessare direttamente tutte le figure coinvolte, a vario titolo, nella realizzazione e sull’andamento dei lavori, individuare per tempo eventuali anomalie al fine di risolverle e armonizzare l’attività del cantiere con la didattica. Il tavolo si riunirà periodicamente secondo le necessità che dovessero verificarsi nelle fasi di costruzione della nuova scuola.

Il cronoprogramma prevede la costruzione del blocco aule e mensa entro settembre/ottobre 2023, così da consentire il trasferimento dell’attività didattica nel nuovo edificio e permettere all’impesa di demolire la vecchia costruzione. Nell’area così liberata si procederà al completamento dell’opera con la sistemazione delle aree esterne e la realizzazione della palestra e dell’auditorium previsti per il 2025.

Il Sindaco Alessandro Ciriani ha espresso l’apprezzamento particolarmente collaborativo dell’impresa, e per il rispetto dei tempi di edificazione previsti del cronoprogramma, rafforzati del fatto che non sono stati riscontrati problemi per il reperimento dei materiali da costruzione.