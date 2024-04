PAFF! Reading, al via sabato 6 aprile la nuova rassegna

PORDENONE – Il PAFF! è sempre più un contenitore culturale vivace e poliedrico. Lo conferma la nuova rassegna dall’eloquente titolo: PAFF! Reading.

Si comincia sabato 6 aprile alle 20.30 con la presentazione del libro BadAss Breakfast dell’autrice Virginia Bettinelli, presente all’incontro. Oltre a una piacevole chiacchierata con la scrittrice, già nota al pubblico per il romanzo Fulmicotone, ci saranno letture dal vivo a cura di Bianca Manzari e Anthony Abbott di brani selezionati dal volume e la proiezione di materiali video. Seguirà un firmacopie per il pubblico che desiderasse personalizzare la propria copia del romanzo.

Il secondo appuntamento con PAFF! Reading prosegue martedì 9 aprile alle 20.30 con Mario De Bortoli e la presentazione di La magia del sangue. Si tratta di un viaggio nel fantasy friulano in cui l’autore utilizza i luoghi, la storia, i miti e le leggende della regione come fondamenta per le sue coinvolgenti narrazioni.

La presentazione sarà accompagnata dalle letture animate di Gabriele Pillot, attore dell’Associazione Astro, e da una chiacchierata dell’autore con Maura Pontoni della casa editrice L’Orto della Cultura, specializzata in libri dedicati al territorio friulano. Seguirà firmacopie.

Già in programma anche il terzo incontro di PAFF! Reading, in calendario martedì 16 aprile sempre alle 20.30, con Iris Biasio, autrice che con il suo romanzo d’esordio, il fumetto Mia sorella è pazza, è vincitrice di numerosi premi tra i quali il Gran Guinigi come migliore esordiente a Lucca Comics & Games e il premio Cecchetto come artista rivelazione al Treviso Comic Festival.

Tutti gli incontri di PAFF! Reading sono a ingresso gratuito.